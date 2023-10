Autóval a kocsipiacra – megtelt az új parkoló, és nem csak az

Megtelt járművekkel vasárnap délelőtt a székelyudvarhelyi kocsipiac mögötti új parkoló (és nem csak), amelynek használata – vagy éppen mellőzése – azután lett téma , hogy múlt héten a vásárra igyekvők autóikkal a felújítás alatt lévő II. Rákóczi Ferenc utca biciklisávjára, zöldövezetére parkoltak, utóbbit meg is rongálva.

hiszen már a Budvár utcai kereszteződésnél helyi rendőr jelezte, merre kell továbbhaladni, majd a Budvár utcából is irányítottak. A parkoló noha telítettnek tűnt, volt hely megállni,

Ami pedig a múlt heti zöldövezeti rongálást illeti, a kivitelező láthatóan kijavította a károkat, sőt a földburkolatra szalagot helyeztek, megelőzendő az újabb kártételt. Ennek megfelelően most vasárnap nem is láttunk olyan járművet, amely a biciklisávra, zöldövezetre vagy járdára parkolt volna.

Ehhez minden bizonnyal a nagy számban jelenlévő hatóságiak látványa is hozzájárult, a helyi rendőrség mellett az állami rendőrség is ott volt, egy szolgálati egységük a Jézus-kápolna melletti parkolóban ügyelt. De nemcsak nekik, hanem a sofőröknek is különösen kellett ott ügyelni, hiszen rendkívül zsúfolttá vált a tér,