Frissen elkészült zöldövezet és biciklisáv mint parkoló

Sokan felháborodtak Székelyudvarhelyen, miután a vasárnapi „kocsipiacra” igyekvők közül többen az újonnan megépült bicikliútra, járdára és zöldövezetre parkoltak a II. Rákóczi Ferenc utcában. A helyzet bosszantó, mert a városháza szeptemberben egy nagyméretű parkolót épített a piac mögötti részen, ezt pedig az e heti vásárig le is kövezik.

„A bicikliúton, járdán parkolók elsősorban a gyalogosoknak és a kerékpározóknak okoztak kellemetlenséget. Ők ugyanis kénytelenek voltak az úton közlekedni, veszélyeztetve testi épségüket, ugyanakkor akadályozva a járműforgalmat” – nyilatkozta Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak. Szerinte az igazi bosszúság nem is ez, hanem az, hogy

de olyanok is akadtak, akik a hatóságokat okolták a történtek miatt, hiszen szerintük ők kellett volna a helyzetet megoldják.

A szóvivő közölte, már szeptember végére elegyengették a földet a kocsipiac mögött, a nagyméretű terület pedig azóta használható parkolóként – a területet földúton lehetett megközelíteni a Budvár utca irányából. A telekről ráadásul direkt rájárás van a vásártérre. Ezt szeptember 30-án közölték is az intézmény Facebook-oldalán, sajnos azonban

„A munkálatokkal megbízott vállalatnak korlátozott mennyiségű pénz áll rendelkezésére utóbbi helyreállítására, a helyzet pedig azért is komplikált, mert gyakorlatilag nem az ő hibájából történt az eset.”

Zajlik egyébként a helyszín lekövezése is, hogy esős időben is lehessen használni – a munkálatok pedig befejeződnek az e heti vasárnapi kocsipiacig.

A helyszín felé vezető utat egyébként plakátokon is fogják jelezni.

– szögezte le a szóvivő. Hozzátette, ezenkívül a II. Rákóczi Ferenc utcán kialakított, illetve a Jézus-kápolnánál lévő parkolókban is lehet hagyni az autókat.

Zéró tolerancia



Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester a közösségi médiában osztotta meg álláspontját. „A múlt hét vasárnapján történt sajnálatos események nem ismétlődhetnek meg a II. Rákóczi Ferenc utcában és a város más közterületein sem. Csalódottan vettem tudomásul, hogy egyesek mennyire nem tudják megbecsülni és értékelni a közös eredményeinket. A szabályokat figyelmen kívül hagyva, a jó érzés határait semmibe véve, autóikkal felálltak az újonnan készült járdára, biciklisávra és még a frissen elkészített zöldövezetre is. Nem ok és nem elfogadható magyarázat, hogy nem volt elég parkoló. Ez még egyszer nem szabad megtörténjen Székelyudvarhelyen, erről gondoskodni fog a helyi rendőrség” – fogalmazott az elöljáró. Megerősítette azt is, hogy vasárnap használható lesz a piac mögötti parkoló, és felkér mindenkit, hogy azt használja.