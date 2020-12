Átszabták az ingatlanadózási övezeteket

• Fotó: Pinti Attila

Korodi Attila polgármester a keddi ülésen azt mondta, a képviselő-testület elkezdett egy tervezési folyamatot a beruházások és gazdaságfejlesztés terén, amelyek 2021-ben bontakoznak majd ki.

A tanácsülésen sor került az önkormányzat hatáskörébe tartozó kulturális intézmények vezetőtanácsi testületeinek frissítésére (Csíki Játékszín, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, Csíki Székely Múzeum), továbbá az önkormányzati tulajdonban, illetve társtulajdonban levő vállalkozások közgyűlési képviseletének nevesítésére (Goscom Rt, Harvíz Rt., Csíki Trans Kft.).

Elfogadták ugyanakkor a szabályzatot a város adózási zónákra való besorolásának átszabásával kapcsolatban.

A városban így megvalósul az egyforma mércével mért, az infrastrukturális fejlesztések függvényében kiszabott adózási rendszer. Így, akik környezetében nem eléggé kiépített az infrastruktúra, alacsonyabb adózási zónába kerülnek

– foglalta össze a városvezető, hozzátéve, ezáltal normalizálódhatnak az adózási szintek a városban.

Szécseny a D kategóriába került



A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a Csíkszereda belterületén fekvő utakat, utcákat egységes szempontok alapján csoportosították. Egy-egy pontot jelent az ivóvíz, a szennyvíz, az esővíz-elvezetés megléte, a földgázhoz, valamint a villanyáramhoz való hozzáférés, illetve az aszfalt- vagy betonburkolat és a városközponti fekvés. Egy-egy pontlevonással jár ugyanakkor, ha nehéz a behajtás, ha teherforgalom vagy intenzív forgalom jellemzi az utat, illetve ha szociális szempontból hátrányos az adott övezet.



A maximális 7 pontot elérő utcákat az A-csoportba sorolták be, az 5–6 pontot elérőket a B-kategóriába, a 3–4 pontosakat a C-be, az ennél is kisebb pontszámmal rendelkezőket pedig a D-be. A változások az utóbbi évek felújításainak, hibajavításainak, új utcák létrejöttének és a feltételrendszer egységesítésének tudhatók be. Ezek alapján például B kategóriából D-be sorolták Szécsenyt és a C-be Zsögödfürdőt, a tehermentesülés viszont C-ből B-be léptette elő a Rét utcának a két körforgalom közti szakaszát és az ennek szomszédságában lévő Forrás utcát.

A testület arról is döntött, hogy a Csíki Játékszín éléről távozó Kányádi Szilárd igazgatói pozíciójára kiírják az új versenyvizsgát, hiszen – mint fogalmazott – Erdély egyik legnívósabb kulturális intézményének vezetése komoly munkát igényel. Az igazgató kilétére jövő év február végén derülhet fény. Napirendi ponton volt még az egykori Gyopár sportszálló helyére tervezett Lidl-áruház övezeti rendezési tervének (PUZ) elfogadása is, de

a védelmi minisztérium jóváhagyásának hiányában erről nem tudott dönteni a testület.