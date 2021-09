Átoltottság az oktatásban: Székelyföld jóval az országos átlag alatt

Ismét megszervezik a takarítási akciót

2008-ban Észtországban indult útjára a Let's Do It, World! akció, amelyhez 2018-ban már 150 ország csatlakozott. A takarítási akciót idén ismét megszervezik Gyergyószentmiklóson is, de a megye más településeit is mozgósítanák.