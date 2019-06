Árhullám pusztított Hidegségen, elzárva a települést

Ezért is okoz jelentős problémát, hogy

Több udvart és házat elárasztott a víz egy vihar következtében a Gyimesközéplokhoz tartozó Hidegségen és környékén vasárnap este. A csíkszeredai tűzoltók beavatkozására is szükség volt.

hétfői ottjártunkkor már csak a helyüket tudták megmutatni a kétségbeesett lakók. Emellett további 25 házban okozott kárt, 50 háztartást és mintegy 100 kertet árasztott el, a 127A jelzésű megyei úton pedig több problémát is okozott. Egyrészt már a település elején beszakadt az út, aminek következtében közel háromezer helybéli nem tudja járművel megközelíteni a 12A országutat, illetve egy hidat is megrongált.

az áradás több hidat és egy épületet is elsodort,

A heves esőzések a hegyvidéki területeken jelentik a legnagyobb veszélyt, mivel rendszerint pusztító árhullámokat indítanak el, amelyek mindent magukkal sodornak, ami az útjukba kerül. Így történt vasárnap Hidegségen is:

Utóbbit hétfő reggelre a helybéliek járhatóvá tették, a településen azonban továbbra is pánik uralkodott. Az utcán és a boltokban mindenki a viharról beszélt, egyesek egy újabb felhőszakadástól tartottak, másokat az aggasztott, milyen következményekkel jár majd az út beszakadása. Emiatt ugyanis nehézkessé vált az üzletek áruellátása, vészhelyzet esetén pedig a segítségnyújtás is.

A mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a hegyimentők, sőt szükség esetén a katonaság egységeire és eszközeire is szükség lehet.

Az ott lakók csak úgy tudnak kijutni otthonaikból, ha több szomszéd udvarán keresztül eljutnak egy olyan hídig, amelyet nem tört darabokra az ár. Az egyik ott lakó férfitől azt is megtudtuk: az az átkelő sem bír ki még egy hasonló áradást. Hozzátette: személyautókkal még a megyei út beszakadt részéig sem tudnak eljutni, mivel hidak hiányában ki sem tudnak állni az udvaraikról.

Szükség esetén mentőhelikoptert is lehet riasztani Marosvásárhelyről.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy vagy a betegeket kell a beszakadt útrészhez szállítani, ahol a mentősök átveszik és ellátják őket, vagy súlyosabb esetekben a mentősöket kell a pácienshez szállítani. Arra is kitért, hogy amennyiben valaki az elzárt településrészre hív mentőt a 112-es egységes segélyhívószámon, mindenképp tájékoztassa a diszpécsert arról, hogy nem tud kimenni a helyszínre a mentő. Emellett a beteg állapotáról is átfogóbb tájékoztatást kell adni, hogy előre tudják, milyen egységeket küldjenek.

a mostani katasztrófát akár el is lehetett volna kerülni, hiszen több mint három évbe telt, mire a napokban megkapták az engedélyt a 127A jelzésű megyei út újjáépítésére, a hidak felújítására, illetve támfalak kiépítésére a Hidegség-patakán.

A probléma súlyosságára való tekintettel hétfő reggel gyűlést tartott a Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottsága, amelynek elnöke, Jean Adrian Andrei prefektus Hidegségre is ellátogatott – tudtuk meg Alina Maria Ciobotariutól, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivőjétől. Mint mondta, az ülésen a beszakadt útszakasz minél előbbi újjáépítését tűzték ki fő célként. Addig azonban a helyi önkéntes tűzoltó-alakulat próbál meg közbelépni szükség esetén, amelynek rendelkezésére áll egy tűzoltóautó a település elzárt részén.

Utóbbi ugyanis a Tatros felső szakaszának leghosszabb és legbővebb vizű mellékága, ezáltal pedig a Bákó megyei vízügyi igazgatóság ügykezelésébe tartozik. Most, hogy végre megkapták tőlük az engedélyt, remélhetőleg pár héten belül szerződést írhatnak alá az említett munkálatok kivitelezésére. A megyei út teljes felújítására vonatkozó projektbe ráadásul póthidak létesítését is belefoglalták a hidak felújításának idejére, így ideiglenesen rövid időn belül megoldódhat a hidak okozta probléma.

A megyei út beszakadt szakaszát is teljesen felújítják, rövidtávon azonban egy gyorsabb megoldásra van szükség a járhatóság érdekében. Azt tervezik, hogy ideiglenesen feltöltik, ez azonban a legkedvezőbb forgatókönyv szerint is legkevesebb két hétbe telik. Borboly azt is elárulta, hogy az első becslések szerint több millió lejes kárt okozott az árhullám a településen.