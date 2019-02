Amikor akadályokba ütközik a környezetet zavaró romok lebontása

Egykor ház volt, ma omladék. Nem egyszerű lebontani a tönkrement épületet • Fotó: Gábos Albin

A válasz szerint a törvény értelmében a polgármester emlékezteti a tulajdonost az épület fenntartására, biztonságára vonatkozó kötelezettségeire, ugyanakkor lépéseket tesznek az ingatlan fertőtlenítése érdekében is. A romhalmaz azóta is ott áll, a volt tulajdonos elhunyt, idős nővére az udvar végében épített házban él, de a zavaró helyzet megszüntetésére nem hajlandó. Kérdésünkre azt mondta, ő el is akar költözni, ugyanakkor tart attól, hogy a bontás nyomán a düledező kerítést és kaput is neki kell újraépítenie. A szomszédok viszont szeretnék, ha az egészséges környezethez való jogukat valaki biztosítaná, ezért a bontásba, az új kerítés építésébe is besegítenének. És

remélik, hogy a pápalátogatásra végre eltűnik az omladék a Kissomlyó-hegy aljából.

Kérdésünkre Veres Csaba, a csíkszeredai polgármesteri hivatal városellenőrzési és kényszervégrehajtási irodájának vezetője úgy nyilatkozott, az építkezésekről, bontásokról, az épületek állapotáról a város főépítésze hozhat döntést, ha intézkedésekre van szükség a biztonság érdekében. Albert Sándor csíkszeredai főépítészt is megkerestük az ügy kapcsán, ő azt mondta, mindenki rendelkezhet a tulajdonával, és

azt, hogy egy épület esetleg veszélyt jelent, csak egy statikai szakellenőr állapíthatja meg, ennek a vizsgálatnak a költsége viszont a tulajdonost terheli.

A polgármesteri hivatal csak azt teheti, hogy a leromlott, elhanyagolt ingatlanokra vonatkozó helyi szabályozás szerint az ingatlanadót 200 százalékkal növelheti ilyen esetben, de először figyelmeztetnie kell a tulajdonost. A szomszédok viszont az építési felügyelőséghez is tehetnek panaszt az állapot miatt, amely ellenőrzést végezhet.

Az 1995-ből származó 10-es számú, 2015-ben a 177-es számú törvénnyel kiegészített, építésre vonatkozó törvény szerint az épületek karbantartásának és javításának elmulasztása miatt a tulajdonost ötezertől tízezer lejig terjedő pénzbírsággal sújthatja az építési felügyelőség.