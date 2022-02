Alig telt el egy hónap 2022-ből, de már 65 lakástűz volt Maros megyében

• Fotó: Rab Zoltán

A fent említett idei, halálos áldozatot is követelő tűzesetek közül öt esetben a tüzet valószínűsíthetően cigaretta okozta, egy esetben pedig a tűzhelyről kieső parázs okozta a tragédiát – tudtuk meg péntek délben a Maros megyei tűzoltóság évértékelő sajtótájékoztatóján.

Az idei hat halálesettel végződő tűz mind vidéki, elszigeteltebb körülmények között élő családi házban ütött ki. Călin-Ioan Handrea parancsnok szerint

egy füstérzékelő berendezés vagy kézi tűzoltókészülék is sokat segítene azon, hogy kevesebb áldozattal járjon egy-egy lakástűz, de a kémények megfelelő tisztítása is hozzájárulna a biztonságosabb fűtéshez.

Mint hozzátette, tisztában van vele, hogy sokan még az alapvető élelmiszereket sem tudják beszerezni, éppen ezért a civil szervezetekhez lehetne fordulni hasonló biztonságosabb berendezések felszereléséhez. A tűzoltók pedig segítenének abban, hogy feltérképezzék a veszélyeztetettebb helyeket.

Amint az egység parancsnoka fogalmazott, 2021-ben már nagyon érződött a járvány hatása, ötven százalékkal megnőtt a sürgősségi beavatkozások száma 2020-hoz képest, viszont csökkent a tarlótüzek száma. Ez utóbbiakat azért nehéz ellenőrizni, mert legtöbb esetben nem kérnek engedélyt rá, és tetten érni sem lehet, mivel a mező közepén nincsenek szemtanúk sem. Engedélyt egyébként a tűzoltóság akkor ad ki tarlóégetésre, ha például valamilyen kártevő pusztítja a terményt. Olyan eset is előfordult már, hogy mikor kiértek a tűzoltók a tarlótűzhöz, az ott tartózkodó személy azt állította, hogy ő éppen eloltja, nem pedig meggyújtja – magyarázta a tűzoltóparancsnok.

A legtöbb tűzesetet az épületek meghibásodott elektronikai berendezései okozták, majd a nem megfelelő állapotú kémények, az improvizált vagy meghibásodott fűtésrendszerek és a cigaretta, illetve a gyerekek gyúlékony anyagokkal való „játéka” szerepel az okok listáján.

A legtöbb bevetésük a tavalyi év során decemberben volt, szám szerint 394 eset, míg 2020-ban ugyanebben a hónapban csak 110 esetben hívták ki a tűzoltókat. Megyeszinten Marosvásárhelyre hívták őket a legtöbbször. A legkevesebbszer májusban igényelték a tűzoltócsapatok bevetését, 98-szor riasztották őket. A csapatok átlagban 11 perc és 9 másodperc alatt értek a helyszínre a városban, a megye területén 17 perc és 45 másodperc alatt értek ki. A SMURD rohammentő-szolgálat mentőautói átlagban 11 perc és 24 másodperc alatt értek ki a riasztás helyszínére megyeszinten. Ezek az értékek pár másodperccel nőttek az azelőtti évekhez képest, ami annak tudható be, hogy a járványügyi intézkedések miatt még egy rend védőfelszerelést kell magukra ölteniük a mentősöknek. De annak is, hogy számos régi tűzoltóautója is van az egységnek, hét bevetési autójuk több mint harmincéves – tájékoztatott Handrea parancsnok.