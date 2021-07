Alapfokon letöltendő börtönbüntetésre ítélték a helységnévtáblák lemázolóját

Letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a Székelyudvarhelyi Bíróság azt a bákói férfit, aki tavaly január elején több Hargita megyei település helységnévtábláit fekete festékszóróval fújta le. Az elkövetőt rongálás miatt marasztalták el, a gyűlöletre uszítás kimaradt a vádiratból, noha a benyújtott feljelentések alapján ezt is vizsgálta az ügyészség.

A tavaly januárban lemázolt táblákat gyorsan megtisztították. Nem volt gyűlöletkeltés? • Fotó: Erdély Bálint Előd

Tavaly év elején, még a világjárvány megjelenése előtt több Hargita, illetve egy Maros megyei település helységnévtábláinak magyar nyelvű feliratait fekete színű festékszóróval fújta le valaki.

Az akkor még ismeretlen személy Székelyudvarhelyen, Máréfalván, Székelyszentléleken és Csíkszeredában is „festegetett”, akárcsak a Makfalvához tartozó Hármasfaluban.

Kilétére hamar fény derült, mert a székelyudvarhelyi helyi rendőrség a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése során az elkövető autóját rendszámmal együtt beazonosította, és ezt a bizonyítékot átadta a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság illetékeseinek.

A 30 éves bákói I. G. I-t előállították, megtalálták nála a festékszórót, tettét be is ismerte.

Elutasított panasz

A nyilvánvaló rongálás mellett, amelyet a férfi az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) kárára követett el – az országos útügyi vállalatnak kellett leszereltetnie és megtisztítania a táblákat –

az ügyben diszkriminációra és gyűlöletre uszítás gyanújával is vizsgálódott az ügyészség, mert ilyen feljelentést is iktattak.

Utóbbi bűncselekmény gyanúját végül a székelyudvarhelyi ügyészség nem találta megalapozottnak, és az elkészült vádiratban nem is szerepelt. A Székelyudvarhelyi Bíróság pedig a Székely Figyelő Alapítványnak az ügyészi döntés felülvizsgálatát kérő beadványát is elutasította, előtte az alapítvány hasonló elutasítással szembesült az ügyészség részéről.

A főügyész azt írta az Árus Zsolt vezette jogvédő szervezet panaszára válaszolva, hogy megállapították:

az elkövetőt a táblafestéskor nem a magyarok elleni gyűlölet vagy előítélet vezérelte, hanem egy reakció volt egy korábbi konfliktusra néhány személlyel.

Ugyanakkor tettét nem követték gyűlöletre, erőszakra, diszkriminációra uszító felhívások a magyar nemzeti kisebbség ellen – áll a székelyudvarhelyi főügyész indoklásában. A bíróság elutasító ítéletének magyarázata szerint

a gyűlöletre vagy diszkriminációra uszítás bűncselekménye feltételezi azon csoport jelenlétét, amely ellen az ellenségeskedés, uszítás, gyűlöletkeltés irányul – ez pedig nem valósult meg ebben az esetben.

A Székely Figyelő Alapítvány ebben az ügyben is a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordult, a panaszt bejegyezték.

Hat hónapot kapott alapfokon

Maradt tehát a rongálás miatt indult büntetőper, ezzel kapcsolatban az elkövető azonosításakor a rendőrség azt mondta, hogy kétéves börtönbüntetést kockáztat, ez azonban nem lett ennyi. Miután kétszer is elhalasztották az ítélethirdetést a korábban külföldön is többszörösen büntetett, börtönviselt férfi perében,

szerdán a bíróság hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte őt. Egyúttal kötelezte 1899 lej értékű kártérítés kifizetésére az országos útügy számára is.

Az ítélet nem jogerős, a Hargita Megyei Törvényszéken megfellebbezhető.