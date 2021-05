Alacsony volt az érdeklődés a csíkszeredai oltásmaraton iránt

Kevesen éltek a lehetőséggel. Három nap alatt 248-an oltatták be magukat • Fotó: Haáz Vince

Kevesen éltek az előjegyzés nélküli oltakozás lehetőségével a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság és a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház által péntek és vasárnap között megszervezett oltásmaratonon.

Mint Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől megtudtuk, a három nap alatt 248-an oltatták be magukat a csíksomlyói kórház udvarán kialakított oltóponton, közülük 91-en a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett vakcinát választották, 157-en pedig a Johnson&Johnson oltóanyagot. Előbbiek közé tartozott Böjte Csaba ferences szerzetes is, akinek Tar Gyöngyi külön köszönetet mondott a maraton népszerűsítésében betöltött szerepéért, illetve háláját fejezte ki az esemény lebonyolításában segédkező kollégái irányába is.

Több érdeklődőre számítottam, de őszintén nem lepett meg az alacsony szám, mert sajnos egész Románia rosszul áll az átoltottság tekintetében az Európai Unió tagállamai között, az országon belül pedig Hargita megyében még alacsonyabb az érték, ezen szerettünk volna javítani.

Nyilván sokkal több oltóanyag is rendelkezésre állt volna, de nem tűztünk ki magunk elé számszerű célt, ehelyett minden beoltottnak örültünk. A járvány olyan, mint egy sárkány. Nem elég csak egyik fejét levágni a legyőzéséhez, hanem az összesre szükség van, ezért mi nem adjuk fel, továbbra is folytatni fogjuk a harcot az oltás népszerűsítésével. Az a dolgunk, hogy megelőzzük a bajt, és nem a halottakat szeretnénk számlálni” – húzta alá Tar Gyöngyi.

Hozzátette:

az oltásmaratonnal egy lehetőséget szerettek volna teremteni főként a vidéki lakosság számára, hogy könnyebben hozzáférhessenek az oltáshoz, ha már a pünkösdi búcsú alkalmával beutaztak a városba.

Az látható ugyanis, hogy a megyében nem egyenlően oszlik el a beoltottak aránya: míg Csíkszereda például 44 százalékkal országos második a megyeszékhelyek között az átoltottság tekintetében, addig a vidéki településeken öt százalék alatt mozog ez az érték.

Az orvosok gyógyító szándéka nem mindig találkozik a lakosság igényeivel. Aki akart, élt ezzel a lehetőséggel, aki nem, nem, de én továbbra is arra buzdítok mindenkit, hogy oltassa be magát

– hangsúlyozta Hargita megye tiszti főorvosa.