Ahol nincs internet, számítógép, de tanulni mégis kell

Két elemi iskolás gyermek, kényszerszabadságon levő családfő, munkanélküli édesanya – így néz ki az egyik csíki községben lakó hátrányos helyzetű család. Az anyagi nehézségek mellett a gyermekek oktatása most még nagyobb kihívást jelent a szülőknek.

Nincs minden családban lehetőség a multimédiás eszközökön keresztül való tanulásra. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

„Számítógépünk és internetünk nincs, én jelenleg még munkába se tudok járni” – kezdte beszámolóját lemondóan a családfő. A majdnem minimálbérért dolgozó apa jelenleg a fizetése hetvenöt százalékát kapja, ez a család egyetlen bevételi forrása. Mint elmondta, számítógép hiányában is próbálják megteremteni a tanulási körülményeket a második és harmadik osztályos gyermekeiknek.

A tanító néni elküldte a leckéket, telefonos interneten azokat meg tudtuk nézni. A kislány osztálytársainak a szüleitől érdeklődünk, ha nem értünk valamit. A házi feladatokkal kapcsolatban néha segítséget kérünk a tanító nénitől is, de eddig sikerült nagyjából mindent megoldani. Ezeket a lányom leírja a füzetébe, lefényképezzük és úgy küldjük vissza a tanító néninek

– számolt be az apa a tanulás menetéről.

Amíg a gyermekek tudtak iskolába járni, a délutáni tanulásuk és az ebédjük is biztosítva volt. A községben működő gondozói szolgálatot vették igénybe, a tanórák után mindkét kislány szakszerű nevelők segítségével készítette el a házi feladatot és tanulta meg a leckét. „Délután négy, öt óra után mentünk utánuk. Mi a feleségemmel nem vagyunk tanult emberek, nagy dolog, hogy a gyermekeink iskolán kívül is segítséget kapnak a tanulásban. Most ennek hiányában csak itthon kénytelenek tanulni, így van eset, hogy segítségre szorulunk” – mutatott rá az apa. Az édesanya munkanélküli, a háztartás rendben tartása mellett ő foglalkozik a gazdaságban levő állatokkal.

Van segítség

Megkerestük a harmadikos kislány tanító nénijét is. Ő előbb elmesélte, hogy milyen menetrend szerint alakította ki az iskolások számára a leckék és házi feladatok átadását. „A főbb tantárgyakra igyekeztem fektetni a hangsúlyt. Például matematikából most tanuljuk a mértékegységeket, a sík- és téridomokat.

Előbb elküldtem a szülőknek az adott leckét, amit a diákok bele kellett írjanak a füzetükbe, utána küldtem gyakorlatokat és feladatokat, amit szintén megoldva kellett visszaküldjenek nekem

– számolt be. A családra kitérve elmondta, Facebook-messengeren keresztül küldi át az anyagokat nekik, a feladatok megoldásait pedig nagyrészt helyesen küldik neki vissza. „Felajánlottam, hogy bármikor hívhatnak, ha nem értenek valamit, de az iskola bezárása óta talán kétszer-háromszor kértek segítséget tőlem” – fogalmazott a tanító néni. Mint mondta, az, hogy számítógép hiányában csak mobiltelefonos kapcsolaton keresztül tudják a harmadikos kislány leckéit elküldeni, eddig nem okozott nála teljesítménybeli romlást.