Ahol helységnévtáblákat és okmányokat kell majd cserélni egy betűváltozás miatt

Minden î betűt tartalmazó településnév módosulni fog egy nemrég elfogadott törvénytervezet szerint, a magánhangzó helyét az â betű veszi át. A változtatást az indokolta, hogy a helyesírási szabályok 25 évvel ezelőtt lefektetett előírásait – miszerint az î betű használata csak a szavak elején megengedett – számos település nevének esetében máig figyelmen kívül hagyták. A módosítás által változnak a személyes okmányok is.

Helytelen útirányjelző tábla mutat Büdösfürdő irányába. A Sîntimbru Băi hamarosan Sântimbru Băi-re módosul • Fotó: Gecse Noémi

Az 1968-ból származó kettes számú törvény módosítására kidolgozott tervezetet döntő házként fogadta el a szenátus, és azt követően lép majd érvénybe, hogy Klaus Johannis államfő kihirdeti, és megjelenik a Hivatalos Közlönyben. A kezdeményezők szerint

a módosítást az indokolta, hogy számos településnév nem igazodik a román helyesírási szabályokhoz. Utóbbi kapcsán a Román Akadémia 1993-ban döntött arról, hogy az egyszerűsítés érdekében az î magánhangzót â-re cserélik (kivéve a szavak elején),

a sînt helyett pedig a sunt lett a helyes forma.

Változások a dokumentumokban is

Bár a döntés immár több mint 25 éves, az alkalmazása még mindig nem egységes: számos település román nevét időközben megváltoztatták az új szabályok szerint, másokat azonban mai napig î betűvel írnak. Ilyen például Marosvásárhely, amelyet a helyes Târgu Mureș helyett Tîrgu Mureș-nek írnak, vagy Büdösfürdő, amelynek román neve még mindig Sîntimbru Băi a Sântimbru Băi helyett. Arról nem is beszélve, hogy

egyes településeken belül is eltérés figyelhető meg: a csíki „szent” névelemet tartalmazó községek (pl. Csíkszentmihály, Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály stb.) „sân” fordítása a helyiségnévtáblákon â betűvel, a polgármesteri hivatalokon azonban még mindig î-vel szerepel.

A hasonló eltérések kiküszöbölése érdekében elfogadott törvénytervezet értelmében a hatályba lépése után minden településnevet egységesen â betűsre változtatnak majd. Ez maga után vonja például a helységnévtáblák cseréjét, illetve a megváltozott nevű településeken élő (vagy onnan származó) lakók hivatalos iratainak (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) cseréjét is. A jogszabály azonban nem kötelezi azonnali cserére az érintetteket, a megváltozott településneveket csak a dokumentumok érvényességének lejárta után írják be az új iratokba. Az igénylők kérésére azonban korábbi cserére is van lehetőség.