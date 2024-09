Ahol fektetnek az oktatásfejlesztésbe, ott élet is van

Sok kisgyerek születik Mezőpanit községben, hiszen számos fiatal családnak ad otthont a Székely-Mezőség szívében lévő település. Bodó Előd Barna polgármester azt vallja, igyekeznek mindent megtenni, hogy jó legyen itt élni, de kellenek az emberek is, akik széppé teszik a helyet. Annak jártunk utána, hogy mi teszi ma vonzóvá a fiatal családok számára a Marosvásárhelytől alig 15 kilométerre fekvő Mezőpanitot.

az elmúlt évben 38 újszülöttje volt a községnek, de volt már olyan év is, hogy 42 kisgyerek született

Körülbelül hatezer lakosa van az öt falut magába foglaló községnek, a fiatal családok nagy része Mezőpanitban és Csittszentivánon él, mutatják ezt a számok is:

– kezdi a beszélgetést Bodó Előd Barna. A községi napok augusztusban vannak, és a következő községi napokig eltelt egy évben született gyerekek családját díjazni is szokták annak elismeréséül, hogy úgy döntöttek, Mezőpanitban vállalnak gyerekeket.

Ha iskolai osztályokban számoljuk a gyerekeket, akkor egy 23 tagú osztály már meg is van a községközpontban. Sőt, Csittszentivánon is lehet külön osztályt indítani, ahol az előző években előfordult, hogy éppen csak megvolt a létszám, a következőkben viszont már nem, és összevont osztályt tudtak csak indítani.

„Számok ide vagy oda, helyi szinten nem tudtunk gazdasági és megélhetés szempontjából, anyagilag hozzájárulni a családok életéhez, de amit meg tudunk tenni, hogy most szeptemberben elindítjuk a bölcsődét 19 beiratkozóval, egy csoporttal, ami nagy segítség lesz a családoknak.

A szülők kizárólag az étkezéssel kapcsolatos költségeket kell fizessék, ezt egyelőre catering-szolgáltatással oldjuk meg, és ahogy a konyhát be tudjuk üzemelni, akkor azt szeretnénk, hogy a hosszított programú ovisoknak, sulisoknak és a bölcsiseknek is ott tudjunk főzni, így ellenőrizhetőbb lesz az étel minősége és előnyösebb lesz az ára is”

– magyarázza Bodó Előd Barna, aki három gyerek édesapja.

Ez egy újonnan épített, négy csoportot magába fogadó bölcsőde, konyhával, étkezővel, amiből most egy csoport indul be, aztán szép lassan a többi is.