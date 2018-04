A webkamerás fészekbe is megérkezett a gólya, képernyőmentéssel el is kapták a szemfülesek

Több tízezren követték figyelemmel a számítógépek, telefonok kijelzőjén a sáromberki gólyafészket tavaly. Fészekrakás, a tojások megjelenése, a fiókák nevelése – mind olyan események, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük a természet törvényeit – számol be a Milvus Csoport a Facebook-oldalán. A hétvégén a kamerával ellátott sáromberki fészket is elfoglalták a gólyák, és nagyon sokan küldtek be erről képeket.