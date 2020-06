A visszatérés örömei a zetelaki plébániatemplomban

• Fotó: Bálint Előd Erdély

Az elmúlt hónapokban az interneten és a helyi televíziós csatornán is követhették a zetelaki római katolikusok a hívek nélkül végzett templomi szertartásokat, majd az első enyhítések után a szent hajlék előtti téren tartották a liturgiákat.

Járványhelyzetben

Az istenházába való visszatérés szigorú járványügyi szabályait tájékoztató panelek is hirdetik hétvégétől a templomajtókon. A fertőtlenítő standot a bejáratoknál helyezték el, ugyanakkor a közösség megbízottai is tájékoztatták a híveket. A ministránsok egységes maszkot és kesztyűt viseltek a mise alatt, az oltárteret pedig úgy rendezték el, hogy a szolgálatvégzők is tartani tudják az előírások szerinti távolságot. A bevonulást követő tömjénezés, mint a szertartás része köztudottan fertőtlenítő hatású.