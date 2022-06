A Víkendtelep megelevenedő múltja

Egész strandidényben látogatható az a rendhagyó szabadtéri kiállítás, amely a marosvásárhelyi Víkendtelepet mutatja be, 1930-tól 1991-ig. A fekete-fehér fotókhoz a magyar mellett román és angol nyelvű magyarázó szöveg is van.

Mint kifejtette, az Azopan fotóarchívumában – amelynek célja átmenteni és elérhetővé tenni a romániai analóg fotózás értékeit az utókor számára – több fénykép van a Víkendtelepről. Már 2019-ben felmerült az ötlet, hogy a régi fényképek segítségével mutassák be a szabadidőközpont kialakulását, de a járványidőszak miatt ezt elhalasztották.

A első fényképek az 1930-as évekből vannak, olyanok, amelyekről pontosan tudják, hogy mikor készültek, de olyanok is, amelyeket csak hozzávetőlegesen. Megtudtuk, hogy vannak jól felismerhető helyszínek, de olyanok is, amelyeket a közösségi oldalakon böngésző vásárhelyiek segítségével „fejtettek meg”. Mivel a vásárhelyi Víkendtelepet nyaranként több tízezren keresik fel, reméli, hogy sokan megnézik az alkotásokat, és kedvüket lelik felfedezni, hogy milyen volt és milyen lett a Víkendtelep.

A kiállítás megnyitóján jelen volt Marosvásárhely alpolgármestere, Portik Vilmos is, aki arról beszélt, hogy a közösség életében fontosak az örömteli pillanatok, mint ennek a kiállításnak a megnyitója, de fontosak az olyan emberek is, akik a közösségért tevékenykednek, mint Szőcs Edgár.

A 70-es évek elején került a vízre a népszerű hajóvendéglő, amelyet pillérek tartottak. A kommunista rendszer utolsó éveiben itt is, mint sok más helyen az országban, csak halfasírttal társítva szolgáltak fel sört. Ennek dacára a nyári vasárnapokon a szabadidőközpontot ezrek népesítették be. Mindemellett a vásárhelyi elit kedvenc fürdőhelyének nem a Víkendtelep számított, hanem a 20. század első felében a Ritz meg a Hétfák, később a Cementlapok, a Komp és a Május 1. strand. A rendszerváltást követő első években a telep lepusztult, hosszú ideig használhatatlanná vált. A korszerűsítési munkálatok Nagy Győző polgármestersége idején kezdődtek el, Fodor Imre polgármester folytatta, de az újjáavatás – mint ahogyan a jelenlegi arculat is – Dorin Florea nevéhez fűződik.