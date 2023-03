Hirdetés

Székely szabadság napja Marosvásárhelyen: a vártnál kevesebben voltak Péntek délután a tavaszi, napsütéses idő ellenére is kevés marosvásárhelyi vett részt a székely szabadság napján. Főleg idősebbek jelentek meg a Székelyföld autonómiaigényét hangsúlyozni hivatott eseményen. Noha a szervezők több ezer embert vártak, alig félezren gyűltek össze. A hosszúra nyúlt köszöntések után a tömeg a belvárosba vonult, ahol a szervezők átadták a kiáltványukat a kormány képviselőjének. Simon Virág 2023. március 10., 18:402023. március 10., 18:40 2023. március 10., 18:562023. március 10., 18:56

Fotó: Haáz Vince

Péntek délután a tavaszi, napsütéses idő ellenére is kevés marosvásárhelyi vett részt a székely szabadság napján. Főleg idősebbek jelentek meg a Székelyföld autonómiaigényét hangsúlyozni hivatott eseményen. Noha a szervezők több ezer embert vártak, alig félezren gyűltek össze. A hosszúra nyúlt köszöntések után a tömeg a belvárosba vonult, ahol a szervezők átadták a kiáltványukat a kormány képviselőjének.

Simon Virág 2023. március 10., 18:402023. március 10., 18:40 2023. március 10., 18:562023. március 10., 18:56

Hirdetés Marosvásárhelyen már a kora délutáni órákban a szokásosnál nagyobb rendőri jelenlétet lehetett észlelni a város bejáratainál, a belváros közelében és a Postarét felé vezető útszakaszokon.

A távolsági buszokat több alkalommal ellenőrizték, akkor is, ha menetrendszerű járatok voltak.

Az ünnepség kezdete előtt már egy órával lezárták a Székely vértanúk emlékműve felé vezető utcát, elterelték a gépkocsikat, azonban az átjáró embereket nem ellenőrizték.

Fotó: Haáz Vince

A helyszínen a bemelegítést a korondi és parajdi fúvószenekar biztosította. A távolabbról érkezők közül többen jelezték, hogy

a buszok ellenőrzése során elvették a zászlórudakat, úgy ítélve meg, hogy azok fegyverként is használhatók.

Mint ismert, a Székely Nemzeti Tanács 2012-ben hozott határozata március 10-ét jelölte meg a székely szabadság napjának. 1854-ben e napon végezték ki Marosvásárhelyen bágyi Török János kollégiumi tanárt, martonosi Gálfi Mihály ügyvédet és nagyváradi Horváth Károlyt, akik a Makk-féle összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját akarták újra fellobbantani.

Fotó: Haáz Vince

Együtt a Miatyánkot Az ünnepség kezdetén Ötvös József nyugalmazott református lelkész szólt az egybegyűltekhez, felemlegetve, hogy bágyi Török János református presbiter volt. Arról beszélt, hogy az igazságtalanság elveszi a szabadságot, és ez történt 1854-ben is Marosvásárhelyen. Kifejtette: a Miatyánkot egyformán mondta akkor minden áldozat, és most is együtt mondhatják az egybegyűltek, felekezettől függetlenül. Fontos az autonómia Szili Katalin miniszterelnöki tanácsos „székely barátaimként” szólította meg a tömeget, köszönetet mondva Izsák Balázsnak és az SZNT-nek, hogy évről évre megemlékeznek a vértanúkról.

A székely összefogás napjának nevezte a március 10-ei ünnepet,

amikor emlékezni gyűlnek össze az emberek, akárcsak majd március 15-én. Az összetartozás fontosságáról beszélt, ami nélkül nem lehet megmaradni, a magyar nyelvet, kultúrát védeni, közösséget összefogni.

Fotó: Haáz Vince

Véleménye szerint az Európában élő nemzeti kisebbségeknek nem könnyű az életük, hiszen megtörténik, hogy nem tudják használni anyanyelvüket, megőrizni kultúrájukat. Fontos, hogy román állampolgárként a helyi magyar közösség tudja megőrizni kultúráját, nyelvét, hogy saját sorsáról dönteni tudjon. „Miért fontos az önigazgatás, az autonómia?” – tette fel a retorikai kérdést, majd válaszolt is rá:

Európa tizenhat országában van autonóm közösség, amely a saját sorsáról dönt. Ez nem példa nélkül való, Európa ezen térségei sokkal fejlettebbek, gazdaságuk virágzik. Székelyföld autonómiájának megteremtése nemcsak a magyarok, hanem a többségi társdalom érdeke is.

Most, amikor egy háború árnyékában élünk, sokan azt mondják, nem kell az autonómiával foglalkozni. Pedig most is fontos, ahogy fontos a béke megteremtése is. Kívánok sok erőt az autonómia megteremtése felé vezető úton!”

Fotó: Haáz Vince

Nem szabad csüggedni! Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke bibliai áldással kezdte beszédét, majd a vértanú Pál apostolt idézte: minden nehézségünk ellenére nem csüggedünk. Kifejtette, nem a kétségbeesés érzetének kell uralkodnia az egybegyűlteken. Azokra a székely vértanúkra kell tekinteni, akik hittek a szabadságban, és ezért életüket adták; példaképek lehetnek ők ma is. „Manapság jogainkért és szabadságunkért vívott küzdelmünk nem jár életveszéllyel.

A ma embere még a minimális kockázatvállalástól is visszariad, nemhogy érdemi, politikai, anyagi áldozatot hozna a közösségért, nemzetért.

Politikusaink a nemzeti önrendelkezés ügyét vakvágányra juttatták. A kedvezőtlen külső körülmények közepette akadályfutást kell folytatnunk nemzeti közösségünk legfőbb célkitűzése, az erdélyi magyarok tényleges szabadságát biztosító közösségi önrendelkezés kivívása érdekében” – fogalmazott Tőkés László, többször hangsúlyozva:

nem adjuk fel!

Az önrendelkezés a megoldás Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Szövetség ügyvivő elnöke arról beszélt, hogy számukra a székely szabadság nem csupán kampányszólam. Kiemelte, az elmúlt harminc évben a közösség legnagyobb fogyatkozása következett be.

A kommunizmus alatt az erdélyi magyarság száma nem fogyott, de a szabadság, a viszonylagos jóllét alatt a magyarság elveszítette közel negyven százalékát

– mondta.

Fotó: Haáz Vince

Véleménye szerint ennek egyik oka az, hogy a regnáló politikai hatalom nem képviselte megfelelően a közösséget. Ma már nem beszélünk nyelvhasználatról, a vásárhelyi orvosi egyetem magyar karáról, ma már az is lehetetlennek tűnik, hogy egy egyházi gimnáziumot működtetni lehessen.

Családfőként aggódom amiatt, hogy milyen nagyon visszaszorultunk az elmúlt harminc évben, a székelyföldi településeink a legszegényebbek. Mi vár ránk, gyermekeinkre?

A székely nép önrendelkezése a megoldás a problémára” – jelentette ki a pártelnök.

Fotó: Haáz Vince

Külföldi, autonómiapárti vendégek Üdvözölte az egybegyűlteket Erika Casajoana Daunert, a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) párt nemzetközi bizottságának tagja, továbbá Luke Uribe-Etxebarria, a spanyol szenátus tagja az Eusko Alderdi Jeltzalea/Partido Nacionalista Vasco (Baszk Nemzeti Párt) képviseletében és Robert Starosta, a Szilézia Kulturális Autonómiáját Kezdeményező Egyesület elnöke is. Angolul és németül szóltak a jelenlevőkhöz, szavaikat magyarra fordították. Mindhárman úgy fejezték be beszédüket:

autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!

Valamennyien a zászlóikat is elhozták, amelyeket a székely zászlók mellé tűztek ki.

Fotó: Haáz Vince

Követelik Székelyföld autonómiáját Izsák Balázs, a szervező Székely Nemzeti Tanács elnöke felolvasta a Székelyföld területi autonómiáját követelő kiáltványukat, amelyet eljuttatnak a román kormánynak. Ez nem sérti Románia területi egységét, nem sérti a Székelyföldön élő románok érdekeit, sem Románia alkotmányát – mondta Izsák. Székelyföld autonómiája azt jelenti, hogy a közösség maga oldja meg problémáit, igazgatja mindennapjait. Felolvasás után a kiáltvány teljes szövege megjelent a Székely Nemzeti Tanács Facebook-oldalán. A jelenlevők közfelkiáltással fogadták el. A székely szabadság napi eseményen részt vett Lukács Bence vezető konzul is más hivatalosságokkal egyetemben. korábban írtuk Potápi: a székely szabadság ügye a magyarság közös ügye határon innen és túl A székely szabadság ügye a magyarság közös ügye határon innen és túl – közölte a székely szabadság napja alkalmából Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince