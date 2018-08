A TV2-ért is tüntetni fognak Marosvásárhelyen?

Nagy felháborodást keltett Marosvásárhelyen is, hogy a hétvégén eltűnt a Digi Románia (RCS&RDS) kábeltelevíziós kínálatából a TV2. Az egyik legnézettebb magyar csatorna, a TV2 helyén a Comedy Central Magyarország műsora látható, ami miatt több olvasónk is nemtetszését fejezte ki, egyesek tüntetést is kilátásba helyeztek a TV2 visszakövetelése érdekében.