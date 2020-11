A tusnádfürdői vízszolgáltatónak segítség kell

Nehéz helyzetben. Rendszeresen elszakad a várost ellátó vízvezeték. Archív • Fotó: Forrás: Tusnádfürdő Város/Facebook

Több alkalommal fordult elő az elmúlt hónapokban, illetve tavaly is, hogy napokig akadozott, vagy éppen teljesen szünetelt az ivóvíz-szolgáltatás Tusnádfürdőn, mert elszakadt a várost ellátó vízvezeték, amely több mint 15 kilométeres távolságból, a Csíkszentsimonban fúrt kutakból szállítja az ivóvizet.

A minőségileg nem megfelelő anyagból készült csővezeték helyreállítása sokszor nem volt egyszerű, mivel a szolgáltató Goscom Kft. nem rendelkezik megfelelő gépi felszereltséggel ehhez, és kevés az alkalmazottja is. Augusztusban például Csatószeg szélén, a Fiság patak alatt átvezető szakaszon történt csőtörés, a helyreállításhoz pedig egy csíkszeredai cég segítségét vették igénybe, mivel a patak mindkét oldalán kotrógéppel kellett ásni a hozzáféréshez. Ez jelentősen késleltette a szolgáltatás újraindítását,

voltak városrészek, ahol öt napig sem folyt a víz a csapokból, nehéz helyzetbe hozva a vendéglátókat.

De ugyanilyen problémát jelent a vízhiány Tusnád községben is, ha csőtörés történik.

A Harvíz Rt.-hez csatlakoznának

Butyka Zsolt újonnan megválasztott polgármester szerint az ilyen helyzetek megoldása meghaladja a helyi szolgáltató lehetőségeit, ezért kezdeményezik az együttműködést a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalattal.

Helyi szinten nem látjuk a kiutat, egyedüli lehetőség megoldást találni valamilyen módon a regionális rendszerre történő csatlakozásra

– jelentette ki a városvezető, aki kérdésünkre hozzátette, ez azt jelentené, hogy vagy a Harvíz Rt.-t vonnák be szolgáltatóként, vagy a hibaelhárításhoz vennék igénybe a cég segítségét, amely gyorsan be tudna avatkozni szükséghelyzetben. Butyka szerint annak a lehetőségét is meg kell vizsgálni, hogy kérhet-e a város kártérítést a vezetéket építő cégtől a nem megfelelő anyagminőség okán keletkező csőtörések miatt, ahogy ezt a korábbi polgármester, Albert Tibor kilátásba helyezte.

Minőségi problémák



Az év elején elvégzett szakértői vizsgálat szerint a polietilén szállítóvezeték nem felel meg a hozzá mellékelt minőségi bizonylatban rögzített előírásoknak, nem bírja megfelelően a víznyomást – ez az oka a sorozatos töréseknek. A 2014-ben elkészült szállítóvezeték építését az Országos Beruházási Társaság (CNI) finanszírozta, a közbeszerzési eljárás után ennek illetékesei írták alá a kivitelezési szerződést egy céggel, amely elvégezte a munkálatot.