A polgármester távol, itthon gyűlnek a bajok

Hétfőn lekapcsolhatják a villanyt a Gyergyói VSK-hoz tartozó sportlétesítményeknél, és hamarosan a HVCSK számláit is zárolhatják, ami magával vonja a polgármesteri hivatal számláinak zárolását is – hangzott el gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki ülésén. Az is kiderült, hogy a főtér felújításából nem lesz semmi.