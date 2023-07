A nem megfelelő tárolási hőmérséklet a legnagyobb probléma a vendéglátóegységekben

A turizmus által érintett településeken tartott ellenőrzéseket a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság az elmúlt időszakban. A legsúlyosabb hatósági szankció egy étkezde működésének az ideiglenes felfüggesztése és egy borsos bírság volt, kisebb pénzbüntetéseket viszont szabályszegő alkalmazottak is kaptak a szakhatósági ankétok során.

ellenőriztek étkezdékben és catering-cégeknél (18), pizzázóban, cukrászdákban, panziókban, rendezvények közelében található szupermarketekben, de vizsgálódtak öt nagy üzletlánc egységeiben is, valamint mobil gyorsétkezdei büféket működtető cégeknél is.

– számolt be a tapasztalatokról István Róbert. Hozzáfűzte viszont, hogy utóbbiakkal „sem voltak hajmeresztő problémák”, és többnyire azokat is gyorsan orvosolni tudták a vállalkozások.

Ez ugyan 30 napra szól, de ha ennél rövidebb időn belül elhárítják a problémákat a vállalkozásnál, a szakhatóság feloldja a szankciót. Ezen kívül a cég egy 10 000 lejes pénzbírságot is kapott.

ha például egy étteremben mindenhol patyolattisztaság van, kivéve a raktárt, ahol nem tartják be az alapvető szabályokat sem, akkor a szakhatóságnak lehetősége van megbírságolni a raktározásért felelős alkalmazottat is

Az ellenőrzések alkalmával a kisebb szabálysértésekért 20 írásos figyelmeztetést is kirótt az élelmiszer-biztonsági igazgatóság.

Tehát ha egy romlandó élelmiszer címkéjén azt írja, hogy 0-4 Celsius-fokos hőmérsékleten kell tartani, akkor nem tároljuk azt a hűtőben 18 fokon olyan más hentesáruval, ami tartható 10-18 fokon is. Ezek a legnagyobb problémák, hogy a tárolás nem a megfelelő hőmérsékleten történik.

– fogalmazott a szakhatóság vezetője.

István Róbert ugyanakkor azt is elmondta, hogy a nyár folyamán minden diáktábort, illetve egyetemisták számára szervezett tábort is ellenőrizni fognak, továbbá egyéb nyári rendezvényeken, például a falu- és városnapokon is jelen lesznek e célból.