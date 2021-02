A magyar közösség számára fontos ügyeket képviseli Maroshévíz magyar alpolgármestere

Bodor Attila személyében ismét van, aki képviselje a magyar ügyeket a maroshévizi városvezetésben • Fotó: Gergely Imre

Több korábbi mandátumban együtt vezette a várost a PSD és a PNL. Ez most megváltozott, így az RMDSZ is érdemben beleszólhat Maroshévíz vezetésébe – jegyezte meg.

„Maroshévíz a magyarság számára egy végvár, és meg kellene itt erősödnünk. Ennek egyik nagyon fontos feltétele az oktatás.

Abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy a Kemény János Gimnázium önálló magyar nyelvű intézmény és most is a legmodernebb a városban, de ezt a bentlakás létrehozásával is szeretnénk megerősíteni. Ezzel nagyobb lehetőséget adnánk a környékbeli szórvány közösségek, vagy akár a magyar többségű falvak fiataljainak is arra, hogy magyar középiskolában tanuljanak

– fogalmazott Bodor.

A fejlesztéseket is segítené

Nem titkolja, egyelőre nem az igazi az együttműködés, a munkakapcsolat a PSD színeiben megválasztott Olariu Dumitru polgármesterrel, aki eddig még az alpolgármesteri hatásköröket sem jelölte ki számára. Bodor azonban bízik abban, hogy közelebbről ez is megtörténik. Ettől függetlenül a napi ügyintézésben jól tudnak együtt dolgozni – tette hozzá. Nyilván tisztában van azzal is, hogy az igazán fajsúlyos ügyek (fejlesztések, erdőgazdálkodás stb.) aligha kerülnek az ő hatáskörébe. Azt viszont feladatának tartja, hogy a maga munkáját hozzátegye a város számára fontos fejlesztések megvalósításához – ilyen az utak állapotának javítása, az esővízelvezető-rendszer kiépítése, stb. –, de

az is kiemelt célja, hogy a városban két éven belül kiépüljön a gázhálózat.

Továbbá kiemelte: a turizmus terén lenne szükség fejlesztésekre, valamint olyan befektetőkre, akik munkahelyeket teremthetnének a helybélieknek.