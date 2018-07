A közlekedésben is fennakadást okozott a sok eső

Belvíz, áradások: Udvarhelyszék több településén okozott gondot a tartós esőzés, a napokban a Homoród mentén, illetve Felsőboldogfalva felé is nehézkes volt a közlekedés.

Átfolyások nehezítették a közlekedést a Homoród mentén

A Homoród mente patakjai nem bírták elvezetni a nagy mennyiségű esővizet, Recsenyéd és Homoródszentmárton között a megyei utat öntötte el az ár, a belvíz a környező mezőket is ellepte – sorolta Mostis Ádám. A szentmártoni önkéntes tűzoltó-alakulat parancsnoka arról számolt be, hogy vasárnap a térségben több helyszínen is szivattyúztak.

Lókodban az utat mosta el a víz, Recsenyéden és Homoródszentpálon lakóházak udvarait, pincéit árasztotta el, ez utóbbi két helyszínen az udvarhelyi tűzoltók segítségével kellett szivattyúznunk

– tette hozzá. Bár a Homoródszentpál és Recsenyéd közti megyei útszakaszt nem kellett lezárni, lassú volt a haladás az átfolyások miatt.

Felsőboldogfalván hétfőn késő délután a Határpatak öntött ki, a falu másik részében pedig a környező dombokról lezúduló víz árasztotta el a portákat és az utat. „Mintegy másfél óráig nagyon nehezen lehetett közlekedni. Az udvarhelyi, a bögözi és a derzsi önkéntes tűzoltók is kiszálltak a helyszínre, egy átemelőpumpával az út Küküllő felőli oldalára szivattyúzták át a vizet” – magyarázta Borbély István alpolgármester. A településen több pincét és udvart is elöntött az ár. „2,5–3 kilométeres szakaszon rongálódott meg a községi út burkolata, a károkat jelentettük az illetékes hatóságnak” – summázott az elöljáró.

Július 28-a óta folyamatosan érkeznek kárbejelentések Udvarhelyszékről a Hargita Megyei Prefektusi Hivatalhoz, Homoródszentmártonban, Oklándon, Székelyvarságon, Felsőboldogfalván és Oroszhegyben számoltak árvízkárokkal.

A beérkezett jelentéseket a helyi polgármesteri hivatalok és egy szakmai bizottság értékeli ki, a károk összegzése körülbelül harminc napon belül várható

– hangsúlyozta Adrian Pănescu prefektusi szóvivő. Hozzátette, személyi sérülés nem történt az áradások következtében, Oroszhegy községben viszont a víz elmosott egy tyúkfarmot, így ott jelentősebb anyagi kár keletkezett.