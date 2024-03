A korai kitavaszodásra rámehet az idei akácméztermés

Az udvarhelyszéki méhészeket tömörítő egyesület vezetője szemléletes példával mutatta be a Székelyhonnak, hogy mennyire kevés az állam által számukra biztosított támogatás. Méhcsaládonként 25 lej: ettől még könnyedén csődbe mehetnek a méhészek.

Amikor a barackfa virágzik, akkor az akác is elkezd rügyezni, és a rügyhasadás után már nem tesznek jót a fagypont alatti hőmérsékletek. Megfagynak, sarjúvirágzás lesz, és az már nem mézel úgy, ahogy kellene”

Az Udvarhelyszéki Mézlovagrend és Örösi Méhészek Egyesülete elnöke ugyanakkor azt is elmondta, a méhállomány fejlődése is követte a korai kitavaszodás ütemét. „Egy hónappal előbb vagyunk, a méheknek a fejlődése is ezt mutatja,