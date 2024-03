Még állami támogatás mellett is a csődtől tartanak a méhészek

Az udvarhelyszéki méhészeket tömörítő egyesület vezetője egy szemléletes példával mutatta be a Székelyhonnak, hogy mennyire kevés az állam által számukra biztosított támogatás. Méhcsaládonként 25 lejes támogatásról döntött legutóbbi ülésén a kormány, az állam ezzel kívánja részlegesen kompenzálni a 2023-as veszteségeket, amit az Ukrajnában zajló háború okozott az ágazatban. Ettől még könnyedén csődbe mehetnek a méhészek, akik az országba beáramló olcsó méz miatt nem tudják értékesíteni a sajátjukat – hívta fel a figyelmet Ádám József.

– tudtuk meg a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetőjétől. Romfeld Zsolt azt is elmondta,

továbbá feltétel az is, hogy vállalkozásuk ne álljon csődeljárás vagy megszüntetés alatt. Erről saját felelősségre kell nyilatkozatot tegyenek a kérés leadásakor,

Az igénylők az állategészségügyi igazgatóság bejegyzésével is kell rendelkezzenek,

lenne egy sokkal hasznosabb megoldás is a problémára, de számára érthetetlen módon a kormány nem számol azzal a módszerrel.

A háború előtt 12 lej volt a vegyes méz nagybani kilónkénti felvásárlási ára. Most, ha a méhész talál egyáltalán felvásárlót, kilogrammonként 8 lejes árat kaphat a termésért. Ez tehát

Az is komoly probléma, hogy a háború kitörése óta nagybani forgalmazóknak nemigen tudják eladni a mézet a hazai méhészek. „Eladások vannak a helyi piacokon, termelői vásárokban, de az nagyon kevés egy nagy állománynak a fenntartására, mint amilyen a miénk is. 400 méhcsaládunk van, mi ebből élünk, ez a fő foglakozásunk” – fogalmazott a szakember. Ádám József szerint

Csak kiegyenlített árversenyt szeretnének, amiatt is, mert – mint mondta – Ukrajnán keresztül már nemcsak az ukrán méz érkezik be az EU-ba, hanem más országoké is, ugyanis a kereskedők így elkerülhetik a vámköltségeket.

„Mi csak egy dolgot kértünk: a vámilleték bevezetését, mert azzal kiegyenlítenék az árkülönbséget és megvédenék a termelőket. De nem akarják bevezetni, nem tudom, hogy miért. Kérdés, hogy azok a méhészek, akik ebből élnek, hogyan tudják ezt átvészelni. Ha nem tudják eladni a megtermelt mézet, előbb-utóbb más munkát kell keresni, és a méhészetet meg kell szüntetni, mert a más foglalkozás mellett nem lehet ekkora állományt fenntartani” – magyarázta a méhészeti egyesület vezetője.