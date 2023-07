A kilencedik SIC Fesztre készülnek

Készülnek a kilencedik SIC Fesztre: az eseményre augusztus 9–13. között kerül sor Árkoson a Szentkereszty-kastély udvarán. A fesztiválról Antal Balázs, a SIC Feszt főszervezője, Kelemen Szilárd Péter, a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) elnöke és Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke számoltak be a Sepsi Value Centre-ben, kedden.

Ezzel kapcsolatban a főszervező kiemelte, továbbra is ez az egyik legolcsóbb fesztivál a régióban, ezt mutatják a jegyárak is: a napi jegy elővételben 40 lej, a helyszínen pedig 50 lejbe kerül majd. Mint írják, idén a nagyobb, látványosabb színpadot áthelyezik, ezúttal a kastélykert felső részére költözik, így a fiatalok még nagyobb teret lakhatnak be az udvarból. A nappali programokra tematikus sátrakat állítanak fel a szervezők: folkudvar, youth – HÁRIT-sátor, TEAM-sátor (közönségtalálkozó a meghívott zenekarokkal), és megrendezik a hagyományos Családi Napot is.

A főszervező azt is elárulta: megduplázták a fellépők számát és a visszatérő zenekarok, DJ-k mellett közösségi kérésre is hívtak meg előadóművészeket. Ugyanakkor a roma közösséget is képviselik a cigányzene előadói, de két ismert román előadót is meghívtak, itt lesznek Rava és Yny Sebi énekesek. Újdonság, hogy