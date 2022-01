A karddal átszúrt medvefejet kifogásolják Székelyudvarhely címerén

Eljárás indult a város címere miatt • Fotó: Beliczay László

A legfőbb ügyészség egy múlt heti átiratában értesítette a polgármesteri hivatalt, hogy eljárást kezdeményeztek Székelyudvarhely címerével kapcsolatban, amelyet a helyi önkormányzat döntése után tavaly központilag is elfogadtak – jelentette be Gálfi Árpád polgármester.

Albert Sándor városmenedzser kifejtette tanulmányt állítottak össze a városi strand felújítására is. Ennek részeként a vízfelületeket leszűkítve új medencéket alakítanának ki a régiek területén. Ezeket modern víztisztító- és forgató gépek üzemeltetnék. A felsoroltak mellett ugyanakkor új játékelemeket is vásárolnának. Ennek megvalósítása közel kilencmillió lejbe kerül. Benedek Árpád Csaba szövetségi képviselő javasolta, hogy legyen legalább egy 1,8 méter mély medence is. Albert közölte, meglátását közölni fogja a tervezőknek. A megnövekedett árak és bérek miatt aktualizálni kellett a Székely Támadt-vár felújítását célzó projektet is, amelynek így 30 millió lej lett az összértéke. Ezek mellett megvalósíthatósági tanulmány készült arra, hogy a Zöld Liget lakóparkot csatlakoztassák a szennyvízhálózatra – a beruházás értéke 1,8 millió lej.

Fontosabb napirendek

Ahogyan minden évben, idén is megtárgyalták a városi iskolahálózat tervezetét, amelyben nem volt változás. Ennek elfogadása előtt azonban Jakab Zoltán RMDSZ-es képviselő arról érdeklődött, hogy a Szabad Emberek Pártjának (POL) képviselői dolgoznak-e még a beígért hosszútávú oktatási stratégián. Pálfi Kinga alpolgármester közölte, ilyet csak a szaktárca készíthet, azonban a gazdasági stratégia helyi szinten tartalmazni fogja a szakképzés és a munkaerőpiac közötti összefüggéseket. A tanácsosok pozitívan bírálták el, hogy a Marin Preda Elméleti Gimnázium részt vegyen az országos kísérleti programban, amely során tíz lejes étkeztetési támogatást kapnak a diákok.