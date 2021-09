A Hidegség-patak mentén jelentős munkálatokra van még szükség  

Az áradások több alkalommal rongálták meg az utat, támfalakat kell építeni • Fotó: Veres Nándor

A munkálatok elkezdése óta közel két kilométer hosszúságú vasbeton támfalat épített a megbízott kivitelező cég, ebből idén 577 méter készült el – tudtuk meg. Bükkhavaspatakán és Hidegségpatakán két-két új híd is elkészült tavaly, az eddig elvégzett munkálatok értéke meghaladja a 13 millió lejt. A munkálatok jellegéből adódóan és a térség domborzata miatt a nagy esőzések gyakran megnehezítik az előrehaladást – emlékeztetett Borboly. „Emellett nagyon megnehezíti a dolgunkat, és a munkálatok késését is sok esetben az okozza, hogy a szerződések tartalmaznak olyan előírást, amely hónaponként lehetővé teszi az árak változtatását a hivatalos statisztikai adatok szerint. A szerződés előírása és a mostani helyzet szerint legkevesebb 10 százalékos költségnövekedésre számítunk.

Tovább kell folytatni

A hosszútávú elképzelés Neamț megye határáig megépíteni a megyei utat, összeköttetést biztosítva a Békás-szorossal és a Gyilkos-tóval, egyúttal az elszigetelt Háromkút megközelítését is lehetővé téve. „Az útvédelmi munkálatokat Bükkhavaspataka után is folytatni kell, itt is támfalépítésre lesz szükség és további két új híd építésére” – közölte az elnök, hozzátéve, számítanak az új, Anghel Saligny Országos Beruházási Program biztosította finanszírozásra. Emellett újra felkérik az országos vízügyet, hogy a hátramaradt partvédelmi munkálatokat vegyék át és fejezzék be. A beruházás értékeit tekintve kormánytámogatásra vagy EU-s forrásokra mindenképp szükség lesz, ezt nem tudják csak hitelből kivitelezni – értékelt.