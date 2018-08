A hegyimentőknek állít emléket a Kis-Cohárdon állított kereszt

A Kis-Cohárd keresztje és vasalt útja egységest képez, hegyimentőknek állít emléket • Fotó: Balázs Katalin

Akár a korábbi négy kereszt esetén, melyek gyopárdíszükkel jelzik közös eredetüket, most is Tóth Károly volt az ötletadó, a Dancurás Hegyimentő Egyesület pedig a megvalósító.

Nem mind természetszerető, aki hegylakó

A Nagy-Hagymás–Békás-szoros Nemzeti Park igazgatója, Hegyi Barna, a szentelési ünnepségen elmondta: a keresztet engedéllyel állították fel egy rozsdás antenna helyére. Épségére a parkőrök is gondot fordítanak. Gyakran járnak a Kis-Cohárdra, és szinte mindennapos látogatást tesznek a védett növények, a magyar nőszirom, a papucskosbor virágzásakor. „Azt látjuk az információs tábláinkon is, hogy a turisták keze koptatja rendesen. Azt reméljük, a kereszthez másként viszonyulnak, a rombolók elég babonásak lesznek ahhoz, hogy a szakrális szimbólumokat békén hagyják.” Az igazgató elmondta, az embereket azonban sehogy sem sikerül visszatartani attól, hogy szemeteljenek. A turisták által otthagyott hulladék mellett a helyi lakosság háztartási szemete is szennyezi a nemzeti parkot. Van temetkezésből származó koszorú, ágybetét és építkezési törmelék is, amit nem lehet a turistákra fogni. Bár lehetőség lenne, nem kötnek sokan szerződést az illetékes céggel, így ami fölöslegessé válik, a természetben köt ki. Évente több nagyobb takarítást szerveznek, szeptember 15-én az Együtt Romániáért-akció kezdődik. A régi alagutat is le kellett záratni, hogy ne legyen ott az illegális szemétlerakó, kamerákat szereltek és szerelnek még fel, illetve pályáznak medvebiztos kukákra, melyeket közterületre szánnak, remélve hozzá az önkormányzat támogatását.