A határidő szorításában több sepsiszentgyörgyi beruházás

Fotó: Tuchiluș Alex
Kimutatást kért a fejlesztési minisztérium az önkormányzatoktól az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) keretéből finanszírozott beruházások kivitelezési stádiumáról. Arra kíváncsiak, hogy ezek elkészülnek-e határidőre vagy sem.
„Úgy hírlik, a július 31-i határidőre be nem fejezett munkálatokat egy belső, országos hitelalapból finanszíroznák tovább a PNRR-s pályázatok lezárta után. Ez azonban még nem biztos, mivel Bukarestben továbbra is kormányalakítással vannak elfoglalva, és emiatt ilyen lényeges kérdések is a háttérbe szorulnak.
– tájékoztatott Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, akitől a Napsugár és Hófehérke óvodák felől érdeklődtünk.
Ugyanis e két oktatási intézmény
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A Hófehérke óvódánál a villanyhálózatra való csatlakozás okoz most késést
Fotó: Tuchiluș Alex
A befejezés elhúzódásának számos oka lehet, nemcsak e két óvodánál áll fent ugyanis ez a helyzet. Jelen esetben mindkét épületnél ugyanaz a kivitelező dolgozik. A Napsugár Óvoda van nagyobb lemaradásban, mert itt a szerkezeti megerősítés fokozott szükségessége utólag derült ki, nem volt belefoglalva a projektbe,
Ráadásul az emeleti termekbe külső tűzlépcsőt kell építeni, ami viszont túl közel kerül a szomszéd magánház egyik melléképületéhez.
A munkálathoz meg kell erősíteni a lépcső alapját, vagyis a szomszédos telken levő melléképület alapját is egy rövid szakaszon, amihez a tulajdonosok beleegyezése szükséges, akik nem támasztanak akadályt. Továbbá késik a standard tűzálló nyílászárók leszállítása és beszerelése – ezek gyártásával kevés cég foglalkozik az országban, nagy a leterheltségük – ezt az indokot fogalmazta meg az építő, aki mindezek figyelembevételével szeptember közepét jelölte meg a befejezés időpontjaként.
Fotó: Tuchiluș Alex
A Hófehérke Óvoda közelebb áll a munkálatok lezáráshoz, a kivitelező azt ígéri, hogy
Biztonsági okokból ez is felkerült arra a bizonyos listára, akárcsak a Berde Áron Gazdasági Líceum, ahol a főépület hőszigetelésének lezárulta kérdéses. A többi, PNRR-s finanszírozást nyert tanintézmény, a Váradi József és Nicolae Colan általános iskolák, a Székely Mikó Kollégium munkálataival határidőre elkészülnek.
A sepsiszentgyörgyi Napsugár óvoda udvara még szemmel láthatóan építőtelep
Fotó: Tuchiluș Alex
Nagy segítség lenne – és Cseke Attila megbízott miniszter szerint akár elő is fordulhat –, hogy a kormány lehetővé tesz egy részleges, egyszerűsített átvételt, ha az épület működőképes, és csak részleteiben szorul finomításokra, kiegészítésekre – közölte Sztakics Éva.
Az Országos Helyreállítási Terv (románul Planul Național de Redresare și Reziliență, azaz PNRR) az Európai Unió gazdaságélénkítő csomagjának (NextGenerationEU) a része, amely a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását, valamint a fenntartható és digitális fejlődést szolgálja.
Fotó: Tuchiluș Alex
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