A határidő szorításában több sepsiszentgyörgyi beruházás

Kimutatást kért a fejlesztési minisztérium az önkormányzatoktól az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) keretéből finanszírozott beruházások kivitelezési stádiumáról. Arra kíváncsiak, hogy ezek elkészülnek-e határidőre vagy sem.

Bodor Tünde 2026. június 23., 12:112026. június 23., 12:11

„Úgy hírlik, a július 31-i határidőre be nem fejezett munkálatokat egy belső, országos hitelalapból finanszíroznák tovább a PNRR-s pályázatok lezárta után. Ez azonban még nem biztos, mivel Bukarestben továbbra is kormányalakítással vannak elfoglalva, és emiatt ilyen lényeges kérdések is a háttérbe szorulnak.

A kimutatást a sepsiszentgyörgyi önkormányzat beküldte, de arra további reakció nem érkezett”

– tájékoztatott Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, akitől a Napsugár és Hófehérke óvodák felől érdeklődtünk. Hirdetés Ugyanis e két oktatási intézmény

továbbra is bérelni kényszerül – megemelt bérrel – azt a Kőrösi Csoma Sándor utcai ingatlant, amely átmenetileg már több óvoda, bölcsőde gyermekeit fogadta be folyamatban levő munkálatok idejére.

A bérleti szerződés meghosszabbításáról csütörtöki rendes ülésén dönt a helyi tanács.

A Hófehérke óvódánál a villanyhálózatra való csatlakozás okoz most késést Fotó: Tuchiluș Alex

A befejezés elhúzódásának számos oka lehet, nemcsak e két óvodánál áll fent ugyanis ez a helyzet. Jelen esetben mindkét épületnél ugyanaz a kivitelező dolgozik. A Napsugár Óvoda van nagyobb lemaradásban, mert itt a szerkezeti megerősítés fokozott szükségessége utólag derült ki, nem volt belefoglalva a projektbe,

a székelyudvarhelyi bentlakás összeomlása óta ugyanis magasabb biztonsági előírásoknak kell eleget tenni.

Ráadásul az emeleti termekbe külső tűzlépcsőt kell építeni, ami viszont túl közel kerül a szomszéd magánház egyik melléképületéhez. A munkálathoz meg kell erősíteni a lépcső alapját, vagyis a szomszédos telken levő melléképület alapját is egy rövid szakaszon, amihez a tulajdonosok beleegyezése szükséges, akik nem támasztanak akadályt. Továbbá késik a standard tűzálló nyílászárók leszállítása és beszerelése – ezek gyártásával kevés cég foglalkozik az országban, nagy a leterheltségük – ezt az indokot fogalmazta meg az építő, aki mindezek figyelembevételével szeptember közepét jelölte meg a befejezés időpontjaként.

Fotó: Tuchiluș Alex

A Hófehérke Óvoda közelebb áll a munkálatok lezáráshoz, a kivitelező azt ígéri, hogy

július végére elkészül, bár „még vannak helyzetek, amiket meg kell oldani”.

Biztonsági okokból ez is felkerült arra a bizonyos listára, akárcsak a Berde Áron Gazdasági Líceum, ahol a főépület hőszigetelésének lezárulta kérdéses. A többi, PNRR-s finanszírozást nyert tanintézmény, a Váradi József és Nicolae Colan általános iskolák, a Székely Mikó Kollégium munkálataival határidőre elkészülnek.

A sepsiszentgyörgyi Napsugár óvoda udvara még szemmel láthatóan építőtelep Fotó: Tuchiluș Alex

Nagy segítség lenne – és Cseke Attila megbízott miniszter szerint akár elő is fordulhat –, hogy a kormány lehetővé tesz egy részleges, egyszerűsített átvételt, ha az épület működőképes, és csak részleteiben szorul finomításokra, kiegészítésekre – közölte Sztakics Éva.

Az Országos Helyreállítási Terv (románul Planul Național de Redresare și Reziliență, azaz PNRR) az Európai Unió gazdaságélénkítő csomagjának (NextGenerationEU) a része, amely a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását, valamint a fenntartható és digitális fejlődést szolgálja.