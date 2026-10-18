A gyermekek érzelmi fejlődése szempontjából az egyik legfontosabb tantárgyból faragtak le

Kéthetente egy zeneórájuk van a kilencedikes középiskolásoknak. Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
A középiskolai kerettantervek reformja során érezhetően megnyirbálták a kilencedikes diákok zeneórakeretét. Haáz Sándor szerint ezzel a kamaszok érzelmi fejlődését veszélyeztetik, mert épp serdülőkorban lenne a legfontosabb az éneklés.
A hatályos tanterv értelmében az elméleti és szakközépiskolák kilencedik osztályában a zeneoktatás heti időkerete mindössze fél órára csökkent, ami
A művészeti profilú osztályokban megmaradt a heti egy óra.
Tavaly több romániai zeneakadémia képviselője és számos zenetanár is szót emelt a csökkentés ellen, a megjelent kerettanterv azonban nem vette figyelembe az észrevételeket. A heti kötelező óraszámot a diákok túlterheltségének mérséklése érdekében csökkentették le.
Kodály Zoltán óta tart a vita arról, hogy növelni kellene a zeneórák számát és intenzitását, és hogy a zeneóra énekóra legyen, ne csupán zeneelmélet. Az elméletet is ismerni kell, de azt bárki pótolhatja az internetről,
Haáz Sándor zenetanár az elmúlt évtizedekben számos nemzedéknek tanított zenét Szentegyházán, és 44 évvel ezelőtt megalapította a világszerte ismert Szentegyházi Gyermekfilharmóniát, amelynek a karnagya. A Prima Primissima-díjas pedagógus a Székelyhon megkeresésére elmondta: meggyőződése szerint
Az érzelmi intelligenciára éppen a kamaszkorban van a legnagyobb szükség, amikor a fiatalban élettani szempontból is sok minden felborul, és újra kell értékelnie addigi tapasztalatait. Ez az újraértékelés a zene terén azonban gyakorlatilag megszűnik – magyarázta a szentegyházi zenetanár.
Haáz Sándor zenetanár, karnagy: az éneklés legizgalmasabb része az, ami utána következik
Fotó: Haáz Vince
Hiába tanulja meg valaki negyedikben vagy ötödikben az énekeket, a zenei anyagot és a szolmizációt, ha a kamaszkor után ezt nem ismétlik át még egyszer. Az énekeket akkor őrzi meg valaki egy életre, ha serdülőkora után újra felidézik, új színekkel gazdagítják mindazt, amit gyermekként megtanult.
Nehéz rávenni őket, de ha sikerül, megnyertük a gyermeket – tette hozzá Haáz Sándor.
„Az éneklés legizgalmasabb része az, ami utána következik. A kínos, nehéz szakaszon azáltal jut túl a fiatal, hogy végre megszólal benne egy dal. Ehhez persze ismernie kellene az énekeket, vagyis repertoárt kellene építeni. Ez az éneklési élmény egyfajta rezgés az agyban és az arcüregben, amely órákig tovább zsong a gyermekben. Magamon is érzem, de örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekeknél még hatékonyabb:
– fejtette ki a zenetanár, aki szerint az a civilizáció, amely hangsúlyt fektet az éneklésre, érzelmileg sokkal érettebb embereket nevel: velük könnyebb szót érteni, figyelmesebbek, és olyan élményanyaggal rendelkeznek, amelyet az nem is képes felfogni, aki nem énekel aktívan, vagy nem dúdol naponta valamit.
A pedagógus a kilencedikesek számára is heti két zeneórát tartana fontosnak, hozzátéve, hogy ehhez olyan szakember is kell, aki elkötelezett az éneklés iránt. A negyvenéves tapasztalattal rendelkező tanár szerint minden gyermeknek meg kell tanítani a repertoárt, hogy amikor egy eseményen, tábortűznél, táborban vagy autóbuszos kiránduláson magától jön az ének az ember szájára, ne azért maradjon ki belőle, mert nem hallotta vagy nem ismeri a dalt.
Véleménye szerint erre a népdal a legalkalmasabb, mert anyanyelven van, rövid, dallamos és könnyen megjegyezhető.
Ez kiaknázható, csak megfelelő hangmagasságban és megfelelő társaságban kell megtenni, vagyis az éneket közösségi élményként kell megközelíteni – véli Haáz Sándor zenetanár, aki idén vonult nyugdíjba a közoktatásból.
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