A gazdasági trendekre figyelve tájékozódtak, így majd kínaiul is tanulhatnak az iskola diákjai

Az angol, német és francia mellett a kínai nyelvet is elsajátíthatják a szászrégeni Lucian Blaga Műszaki Szakközépiskola 9–12. osztályos tanulói szeptembertől. Az iskola vezetősége Kína Bukaresti Nagykövetségével együttműködési szerződést írt alá, a kínai anyanyelvű tanárról a külképviselet gondoskodik.

Az iskola további idegen nyelvek tanítását is szeretné bevezetni a jövőben. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

A gazdasági trendekre figyelve tájékozódtak, kisebb piaci felmérést készítettek és a tanulók véleményét is megkérdezték, amikor az év elején újításon, újszerű dolgok bevezetésén gondolkodtak a szászrégeni Lucian Blaga Műszaki Szakközépiskola pedagógusai.

Az iskolában angol, német és francia idegen nyelvet tanulnak a diákok, ezek mellé szerettek volna egy újabb nyelvet is bevezetni, így esett a választásuk a kínaira.

Az angol mellett a legbeszéltebb nyelv, ugyanakkor gazdasági szempontból is egyre meghatározóbb Kína, ezért is jó, ha a mi közösségünkben is elkezdik tanulni, hogy majd minél többen beszélhessék.

Ezért gondoltunk arra, hogy lehetőséget biztosítunk azok számára, akiket érdekel a nyelv és általa úgy vélik, jobb karriert építhetnek” – magyarázta az ötlet születését a Székelyhonnak Reichenberger Iringó közgazdaságtan tanár, aki azt is elmondta, hogy

a tanulók lelkesen fogadták a kezdeményezést, többen is jelezték, hogy szeretnének megtanulni kínaiul.