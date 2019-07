A forgalmi dugók ellen: új bejáratokat alakítanak ki autósok számára a nagyáruházhoz

Három módosítást is eszközölnek a közlejövőben a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szomszédságában levő nagyáruház bejáratánál, így remélve, hogy megszüntetik, vagy legalábbis részben csökkentik a forgalmi dugókat.

Nem ritka, hogy forgalmi dugók alakulnak ki a Dózsa György utcában, a kombinát közelében • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhely kolozsvári bejártánál szinte nincs olyan napszak, amikor ne lépésekben kellene behajtani vagy kihajtani a városból. A reggeli és délutáni órákban, hétvégéken minden délután és este csak lépésekben lehet haladni már Maroskeresztúron, de a város felől a Metro környékén is.

Nagyobb ünnepek előtt napokig szinte lehetetlen közlekedni az említett szakaszon.

A forgalmi dugók kialakulásának egyik fő oka, hogy a vegyipari kombináttal szembeni részen több nagyáruház épült, s tömegesen érkeznek oda a vásárlók. Az üzletekhez egy körforgalom segítségével lehet bejutni, de ez a megoldás, mint az évek során kiderült, nem megfelelő.

Marosvásárhely vezetősége már tavaly, de idén is tárgyalásokat folytatott a terület tulajdonosával, s megoldásokat is javasolt, hogy hogyan lehetne gördülékenyebbé tenni a közúti forgalmat az említett szakaszon. Tette ezt miután a rendőrség, a mentőszolgálatok, a tűzoltók és a lakosok is többször reklamáltak a tarthatatlan állapotok miatt.

Jó hírt közölt viszont pénteken közösségi oldalán Sergiu Papuc alpolgármester: megoldódni látszik a probléma, aláírta ugyanis az építkezési engedélyeket, amelyek alapján átalakítják egy nagyáruház parkolójába való be- és kihajtást.