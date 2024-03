A férfiak egymillió dolláros kérdése: virágot venni, de milyent?

Csomagolás tekintetében egyszerűnek kell lennie a virágnak, legalábbis ezt mutatják a virágvásárlási igények a nemzetközi nőnap alkalmából. Ha a nőket kérdezzük, akkor szerintük a gesztus a fontos. A férfiak továbbra is „félszegen” döntenek a virágválasztás kérdésében.

Egy másik árus is arról számolt be, hogy

Körbejártunk csíkszeredai virágüzleteket, hogy a virágárusok szemével lássuk a szóban forgó kérdést. A virágadás régre gyökerező gesztus, ha kedveskedésről van szó, gyakorlatilag társadalmi elvárás – főleg a nemzetközi nőnap apropóján. Választék jócskán van, az igények viszont javarészt egyhangúak: minél olcsóbb legyen a virág, a csomagolás se legyen túlzó, mindezek mellett manapság a környezetvédelmi kérdések is közrejátszanak a pénzhiány mellett.

Nem meglepően leginkább a rózsát választják azok, akik konkrét igénnyel térnek be egy virágüzletbe, népszerű továbbá a tulipán és a szegfű is a vásárlók körében. Ha azonban cserepes növényt vesznek, dobogós az orchidea, az illatos liliom és a pink flamingóvirág.

A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja, amelyet 1917 óta minden év március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt: 1857-ben New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentésért. Manapság a különféle civil szervezetek ezen a napon világszerte, a nők elleni erőszak, a nőket érő családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció és az egyéb, a nők ellen elkövetett erőszak formái elleni tiltakozásuknak is hangot adnak. (Forrás: Wikipédia)