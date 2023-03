A bérkülönbségek csökkenésében bíznak

Az egészségügyi minisztériumban létrehozott munkacsoport, amelynek tagjai a Sanitas szakszervezet képviselői is, véglegesítette kedden este az egészségügyben dolgozók fizetésére vonatkozó új bértörvénytervezetet. Az új szabályozás megfelel a kormány által az országos helyreállítási tervben vállalt kötelezettségeknek, nevezetesen, hogy

– tájékoztatott a tervezet tartalmáról a Sanitas szakszervezet. Ugyanakkor arról is beszámoltak, hogy a tervezet szerint a munkakörülményekért járó prémiumokat fix összegben biztosítják majd az egészségügyben dolgozók számára, és – tekintettel a bérpótlékok húszszázalékos értékhatárára – a munkakörülményekért járó juttatások nagy részét a bruttó alapfizetésekbe építették be.

megmaradnak az ösztönző jellegű járulékok, csak egy részük kikerül a bérpótlékok kategóriájából, tehát megkapják azokat is az alkalmazottak, csak nem bérpótlékként

Az illetékes minisztériumok minden költségvetési ágazatra vonatkozóan e hónap végéig kell véglegesítsék a bértörvénytervezeteket, és azokat a munkaügyi, illetve pénzügyi tárcának is el kell fogadnia. A döntéshozatali átláthatósági folyamatot követően kell megvitatniuk a döntéshozó kamarák szakbiztosságainak az új költségvetési bértörvénytervezetet, a szenátusnak és a képviselőháznak pedig június 15-ig kell elfogadnia azt – mondta el Nyulas Emma, megjegyezve, hogy a folyamat során még változhat az új szabályozás tartalma.

A szakszervezet ugyanakkor szeretné elérni, hogy az egészségügyi rendszer összes alkalmazotti kategóriája egy mellékletbe kerüljön az új bértörvényben, tehát ne csak a szakszemélyzet szerepeljen az egészségügyi bértörvény mellékletében, hanem például az adminisztratív személyzet is.

Remélem azt is, hogy az új bértörvény egy része július elsejétől már alkalmazásra kerül, és a fizetések is jó irányba alakulnak, mert most rossz a helyzet” – fogalmazott.