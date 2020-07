A '90-es évek eleje óta nem volt ekkora érdeklődés a marosvásárhelyi színművészeti iránt, mint most

Színész- és bábszínész szakra is sokan jelentkeztek. • Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Karán alapképzésen színész szakon, bábszínészeten, audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média szakon, teatrológia-, látványtervezés-, valamint zene szakon hirdettek felvételit. A magiszteri képzésen színművészet-, művészetek és új média-, teatrológia-, művelődésszervezés-, valamint korszerű zenei koncepciók szakra lehetett jelentkezni.

Ahogy Balási András rektorhelyettes érdeklődésünkre elmondta:

színész szakra annyian jelentkeztek, mint valamikor a ’90-es évek elején.

A bábszínész szak iránt is nagy volt az érdeklődés, ahogy a többi szakon is beteltek a térítésmentes helyek, őszire meghirdetik a fizetős helyeket is. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen évtizedek óta magyarországi hallgatók is tanulnak és ez ezentúl sem lesz másképp, az idén is sokan jelentkeztek Magyarországról is.

Az egyetemnek, bár a járvány elején nehezen és sok erőfeszítéssel vette az akadályokat, sikerült alkalmazkodnia és átszerveznie az órákat, előadásokat, vizsgákat.