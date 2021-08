Temérdek élmény Kolozsvár szívében (x)

Egy év kihagyás után ismét benépesül a kincses város az EDM zenei stílus hazai és nemzetközi rajongóival. Nem is csoda, hiszen az Untold 2021-ben is az elektronikus zene előadóinak krémjét hozza el Kolozsvárra.

• Fotó: Untold

A stadionbuli nagyszínpadján idén is az EDM legnagyobbjai szórakoztatják majd a nagyérdeműt: a világ legjobban taksált három EDM-előadója – David Guetta , Martin Garrix , Dimitri Vegas & Like Mike – mellett olyan nagyágyúk is fellépnek, mint Fedde le Grande , Benny Benassi , Kungs vagy Martin Solveig . Az élő zene szerelmesei Tyga , Paul Kalkbrenner és Parov Stelar dallamaira táncolhatnak.

A rádiós sztárok mellett helyet kapnak az underground zenei műfaj előadói is a fesztiválon, ahonnan természetesen nem hiányozhat Nina Kravitz, Charlotte de Witte és a Tale of Us, de a romániai vonalat képviselő Raresh és Radoo is fellép az ősz eleji rendezvényen. A dob meg a basszus rajongói is biztosan találnak kedvükre valót a négynapos parádén: Rudimental, Wilkinson vagy akár a Chase & Status a garancia a felhőtlen kikapcsolódásra.