Tizenegy óra: egy felmérés szerint hetente átlagosan ennyit tölt testmozgással a romániai lakosság

Világszinten is kimagaslónak számít az az idő, amelyet sportolásra fordít a hazai lakosság – derül ki az Ipsos Mori nemzetközi felméréséből. A 29 vizsgált ország közül a romániaiak a harmadik helyen állnak a sportolással eltöltött idő tekintetében.

Fontos a rendszeres testmozgás. Számos betegséget előzhetünk meg általa. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

A sportolási hajlandóságot, a legkedveltebb testmozgási formákat és a fizikai aktivitás hiányának okait vizsgálta az Ipsos Mori globális piackutató intézet friss elemzésében, amely a világ 29 országában több mint húszezer 16 és 74 év közötti válaszadó megkérdezésével készült. Az eredmények szerint Románia jól teljesít a rendszeres testmozgás terén.

Mint a kutatásban rámutattak, a világ minden kontinenséről beválogatott 29 ország lakossága átlagosan 6,1 órát fordít testmozgásra hetente. Ez az érték Hollandiában a legmagasabb, ott a lakosság átlagosan 12,8 órát sportol hetente, ezt követi Németország 11,1 órával, az előkelőnek számító harmadik helyen pedig Románia végzett 11 órával. A rangsor ellentétes oldalán Brazília áll, ahol átlagosan mindössze három órát mozognak hetente, Japánban 3,3-at, Olaszországban pedig 3,6-ot. Romániában továbbá mindössze tíz százalékra tehető azok aránya, akik egy átlagos héten egyszer sem sportolnak.

Ha a nemekre bontott statisztikát nézzük, a férfiak esetében Románia előlép a második helyre 11,5 órával, a nők szempontjából pedig tartja a harmadik helyet 10,5 órával. A kutatásban felsorolt sportágak közül globálisan a fitnesz a legnépszerűbb (a megkérdezettek 20 százaléka űzi heti rendszerességgel), ezt követi a futás (19%), a biciklizés (13%), a labdarúgás (10%) és az úszás (9%).

Romániában a népszerűségi lista élén a futás áll 31 százalékkal, majd a fitnesz (20%), a biciklizés (16%), a futball (15%) és az úszás (12%) következnek a sorban.

A megkérdezettek 68 százaléka továbbá úgy nyilatkozott az országban, hogy szeretne a jelenleginél is többet mozogni. A kívánt mennyiségű sportolás útjába Romániában leginkább az időhiány áll, a megkérdezettek 40 százaléka jelölte meg ezt az indokot. Hátráltató tényező ugyanakkor a pénz- és a sportolási lehetőségek hiánya is egyes településeken (17–17%), illetve a túl meleg vagy túl hideg időjárás, meg a társak hiánya is, akikkel például csapatjátékokat lehetne űzni (13–13%).

Számos betegség előzhető meg

A kutatásban Romániánál szereplő heti 11 óra testmozgást kissé magas értéknek tartja Lőrincz Gabriella, a székelyudvarhelyi kórház belgyógyász főorvosa, de meglátása szerint amennyiben ebbe a gyaloglás és a fizikai munka is bele van számítva, reális lehet. A szakember ugyanakkor felhívta a figyelmet a rendszeres sportolás fontosságára, és az ennek elmulasztásával járó kockázatokra is.