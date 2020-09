Település Rt., avagy a néphatalom igazgatótanácsot választ

Újra részvényesi közgyűlésre (választásra) hívják a tagokat a romániai települések. Szeptember 27-én döntenek a tulajdonosok (a nép), hogy kiket engednek be négy évre az igazgatótanácsba (képviselő-testület), és hogy kit neveznek ki az igazgatótanács elnökének (polgármester).

A tapasztalat szerint ez a tulajdonosi kör nem igazán képes a tulajdonosi szerepet folyamatosan a maga teljességében megélni. Az eredmények folyamatos követése, az igazgatótanács és annak elnökének az elszámoltatása túl macerás, emiatt ez a furcsa tulajdonos megelégszik azzal, hogy csak négyévente mond ítéletet az elvégzett munka fölött.

Így válik az igazgatótanácsi munka a folyamatos teljesítménykényszer helyett egy négyévente rendezendő roadshow-vá, amikor nem az elért eredmények a fontosak, hanem az, hogy ki tud szebbet és nagyobbat ígérni a tulajdonosoknak.

Így nem csoda, hogy a részvényesek négyévente történő közgyűlése egy ígérgetési versennyé silányodik.

Persze, ebben megvan a tulajdonosoknak (a népnek) is a felelőssége. Hiszen az igazgatótanácsot nem csak négyévente lehet elszámoltatni. De hát kinek van ideje félévente megkérdezni a megbízottakat, hogy hogyan is gazdálkodtak a befektetéssel (a befizetett adókkal). A tulajdonosok örülnek, ha négyévente meghallgathatják az ígéreteket. Mert az igazi muzsika a fülüknek. Mert sokkal jobb a hangzatos ígéreteknek örülni, mintsem a be nem váltott ígéretek miatt mérgelődni.

Vajon 2020-ban is úgy fognak lezárulni a részvényesi közgyűlések, hogy a választás másnapján mindenki megy a saját dolgára azzal a szlogennel, hogy négy év múlva újra találkozunk? Ha ez fog történni, akkor az sok esetben egy újabb sikertelen négy évet vetít előre. Mert törvényszerű, hogy hiába várunk el úgy eredményeket, ha a tulajdonosokat csak négyévente egyszer érdekli, hogy mi történik a részvénytársaságban.

Ha a tulajdonosok következetesen élnének a tulajdonosi jogaikkal, vagyis rendszeresen elszámoltatnák az igazgatótanácsot, akkor talán felszámolható lenne a következmények nélküli ígérgetések intézményrendszere.

De ehhez tényleg élni kellene ezzel a joggal! Mert ha van egy megfelelő odafigyelés a tulajdonosok (a nép) részéről, akkor az igazgatótanács (képviselők) és annak elnöke (polgármester) is jobban rá vannak kényszerítve a teljesítményre, akkor már nem olyan könnyű négy év múlva holmi magyarázkodásokkal kibújni az ígéretek alól. Ha az igazgatótanácsi tagok és annak elnöke tényleg komolyan gondolták a négy évet, akkor remélhetőleg elvégeztek egy SWOT-analízist (ön- és helyzetértékelést), így nem fognak olyan kifogásokkal jönni, hogy ők ezt nem értették, hogy ők ehhez túl naivok voltak, hogy a sok egyéb munkájuk miatt nem maradt erre a feladatra elég idejük. Mindemellett talán végig vittek egy STEEPLE-elemzést is (környezeti elemzés), így nem fognak elmúltnégyévezni, nem fognak majd arra hivatkozni, hogy nem ismerték a rájuk váró feladatokat, nem tudták, hogy mibe fognak bekerülni, álmukban sem gondolták, hogy ilyen ez a politika. És azt is szeretnénk feltételezni, hogy elvégeztek egy versenytársi elemzést is, így négy év múlva nem fognak arra panaszkodni, nem tudták, hogy a politikai ellenfeleik ennyire erősek, és hogy azért nincs eredmény, mert nem hagyták őket érvényesülni.

Végezetül azt is jóhiszeműen feltételezzük, hogy terveztek, hogy van stratégiájuk célokkal és megoldásokkal, így négy év múlva nem azzal fognak védekezni, ők nem gondolták, hogy bizonyos dolgokat ilyen környezetben nem lehet megoldani. Ha tényleg komolyan gondolták, őszinték és még profik is, akkor a fenti vizsgálatokon már túl vannak. És akkor munka lesz és nem magyarázkodás. Mert ez utóbbiból már volt épp elég.

Ha nem szeretnénk, hogy a felelőtlen és be nem tartott ígéretek területévé váljon számos székelyföldi település, akkor a segítség és a finanszírozás mellett a tulajdonosoknak (a népnek) rendszeresen és következetesen számon kell kérni az igazgatótanács teljesítményét. Csak így érhető el, hogy négy év múlva ne legyen magyarázkodás.

Itt az ideje, hogy a tulajdonosok is komolyan vegyék ezt a felelősségüket, és végképp száműzzék az igazgatótanácsokból a csak szépen ígérni tudó, de teljesíteni képtelen, az eredmények elmaradását mindig másokra fogó igazgatótanácsi tagokat és igazgatótanácsi elnököket.

Ehhez kitartó és folyamatos munkára van szükség. Épp emiatt a tulajdonosoknak (a népnek) a 2024-es részvényesi közgyűlésre való felkészülés szeptember 28-án reggel kezdődik. De addig is mindenki sűrűn jegyzetelje az ígéreteket!