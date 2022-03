Szomorú tények nőnapra

A világméretű koronavírus-járvány a nők számára járt a legtöbb hátránnyal: nehezebb lett az életük lelkileg és pénzügyileg is – mutat rá az az Eurobarométer felmérés, amelyet a nemzetközi nőnap alkalmából készítettek. A felmérést a megkérdezett szakember is alátámasztja: szerinte a női vállalkozók az elmúlt két évben olyan szinten voltak megszorongatva, hogy „csoda, hogy még léteznek”.

Nem lett könnyebb az életük. A világjárvány hatásai nagyon sok téren aránytalanul nagy terhet róttak a nőkre • Fotó: Barabás Ákos

A március 8-ai nemzetközi nőnap alkalmából az Európai Parlament megbízásából külön felmérés készült az európai nők körében arról, hogy a világjárvány milyen hatást gyakorolt életük különböző területeire. Az eredményeket pénteken tette közzé az Európai Parlament: kiderült, hogy mind személyes, mind szakmai téren súlyos ára volt a világjárványnak. Az Eurobarométer felmérés eredményei alátámasztják, hogy

a koronavírus-járvány hatásai nagyon sok téren aránytalanul nagy terhet róttak a nőkre.

A nemen alapuló erőszak sokkal gyakoribbá vált, több feladatuk lett a gondozás terén, és a főként női munkaerőt foglakoztató ágazatok megsínylették a válságot.

A nemzetközi nőnapról

A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja, amelyet 1917 óta minden év március 8-án tartanak (országonként változó, hogy mikor vezették be annak ünneplését). A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt: 1857-ben New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentésért. Manapság a különféle civil szervezetek ezen a napon világszerte, a nők elleni erőszak, a nőket érő családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció és az egyéb, a nők ellen elkövetett erőszak formái elleni tiltakozásuknak is hangot adnak. (forrás: Wikipédia)

Több lett a nőkkel szembeni erőszak

A felmérés rámutat, hogy az Európai Unióban a nők 77 százaléka szerint országában a járvány miatt több fizikai és érzelmi bántalmazás éri őket. A legtöbben Görögországban (93 százalék) és Portugáliában (90 százalék), a legkevesebben pedig Magyarországon (47 százalék) érzik így. Románia közel áll az európai átlaghoz:

a nők 73 százaléka úgy véli, hogy a világjárvány a fizikai és érzelmi erőszak növekedéséhez vezetett.

A nők egyértelműen megfogalmazták, milyen intézkedésekre lenne szükség a nőkkel szembeni erőszak visszaszorításához:

az erőszakos cselekmények akár rendőrségi bejelentésének megkönnyítése, több segélyszolgálat, például telefonos segélyvonal működtetése, a rendőrségen és az igazságszolgáltatásban dolgozók érzékenyítése és képzése, a nők pénzügyi önállóságának növelése.