Szeptember 4-én indul az első, kétnyelvűen feliratozott Hargita vonat Budapestről

Szeptember 4-én, magyarországi idő szerint 7 óra 40 perckor indul útnak az első, kétnyelvűen feliratozott Hargita vonat Budapestről, Brassó irányába – tájékoztatott Vujity Tvrtko újságíró, aki az első kétnyelvű vasúti táblát is megmutatta.

Forrás: Vujity Tvrtko

Alig néhány nap kellett ahhoz, hogy elkezdődjön a folyamat, ami Vujity Tvrtko Facebook-bejegyzése nyomán indult el, és ami várhatóan jövőre fejeződik be: vagyis, hogy minden utastájékoztatón és a nemzetközi vonatjáratokon magyarul is feltünteti a határon túli városok neveit a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Az újságírót ugyanakkor felkérték, hogy az első szerelvényt ő indítsa útnak, aminek eleget is fog tenni.

Mint Tvrtko a legújabb Facebook-bejegyzésében írja, a tájékoztatás „magyarosítása” ebben a pillanatban

36 kárpátaljai, felvidéki, délvidéki, őrvidéki, és romániai célállomást érint. Ezekre az állomásokra hamarosan csak olyan szerelvények futnak be, ahol a városok nevei magyarul is fel lesznek tüntetve.

A „magyarosítás”, tehát az utódállamokban használt nevek magyar névvel való kiegészítése összesen 200 állomást érint a mai Magyarország területén.

Ahol digitális a menetrendet mutató kijelző, ott az átállítás már szeptember első napjaiban megkezdődik. Ez a folyamat várhatóan decemberig tart majd

– részletezi az újságíró, hozzátéve, hogy ahol lepörgő lapocskákból áll ismertetés, ott némileg bonyolultabb a helyzet, de a MÁV tájékoztatása szerint ezt is megoldják, legkésőbb 2020 júniusáig.

Fontos ugyanakkor, hogy a digitális ismertetőt magukon a vonatokon is átállítják kétnyelvűre – számol be Tvrtko.