Palesztinpárti tüntetések elhalasztását kéri a londoni rendőrség – román állampolgárok szabadulhatnak ki Gázából

A legutóbbi szombati londoni tüntetés résztvevői az előző három demonstrációhoz hasonlóan a kormányzati főutcához, a Whitehallhoz vonultak. Innen nyílik a Downing Street, amely a brit miniszterelnökök hivatalának és rezidenciájának nyújt otthont.

Az MTI szerint a nagy-britanniai tüntetéssorozat főszervezője a Palestine Solidarity Campaign nevű szolidaritási kampánycsoport, amelyhez több más szervezet, köztük a Stop the War nevű, széles bázisú háborúellenes civil mozgalom is csatlakozott.

Éles vita bontakozott ki ugyanakkor a november 11-ére tervezett újabb palesztinpárti tüntetés körül, az a nap ugyanis