Őrizetbe vették a Ferma Dacilor panzió tulajdonosát

Őrizetbe vették kedden Cornel Dinicut, a Ferma Dacilor panzió tulajdonosát. Az ügyészség ugyanakkor azt is megállapította, hogy törvénytelenül működtették a létesítményt amelyben tűz ütött ki, nyolc emberéletet követelve.

Ügyészségi források az Agerpresnek elmondták, hogy a három személy között van Cornel Dinicu, a leégett panzió tulajdonosa is.

Korábban a források arról számoltak be, hogy kedden hat személyt kísértek be kihallgatásra a Prahova megyei rendőrségre, köztük Cornel Dinicut és a komplexum adminisztrátorait.

A nyomozók kihallgatták Gura Vadului volt és jelenlegi polgármesterét, illetve a hivatal urbanisztikai osztályának egyik munkatársnőjét is.

A Prahova megyei Ferma Dacilor panziónál történt tűzvészben nyomozó ügyészek kiterjesztették az in rem büntetőeljárást hamisításra és hivatali visszaélésre vonatkozóan, és több házkutatást is tartottak.

