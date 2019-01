Mit tehetünk, ha elveszítjük vagy ellopják az okostelefonunkat?

Mutatják a telefon helyét. Számos alkalmazást fejlesztettek ki arra a célra, hogy megtaláljuk az elvesztett vagy -lopott telefonunkat • Fotó: Pinti Attila

„A lépcsőházam közelében ejthettem a földre a telefonomat, sokáig kerestem, de már nem találtam meg. Akkor adták azt a tanácsot, hogy egy alkalmazás segítségével küldjek üzenetet a telefonomra, amelyben kértem, hogy tegyék a készüléket a postaládába. Ezt másnap az ismeretlen, aki megtalálta a telefonomat, meg is tette” – mesélte el lapunknak egy készüléktulajdonos, hogy hogyan kapta vissza készülékét.

Mivel az okostelefonokat a telefonbeszélgetéseken kívül többek között vásárlásokra, pénzügyi utalásokra, számlák kifizetésére, fotózásra, zenehallgatásra, és személyes adatok tárolására is használjuk, komoly veszteséget jelenthet, ha elveszítjük vagy ha éppen illetéktelen kezekbe kerül. Ezért arra voltunk kíváncsiak, egyszerű felhasználóként mit tehetünk, ezekben az esetekben. A témában Márk Ervin mobiltelefonokat szervizelő szakemberrel beszélgettünk.

Kezdésként tisztázta, az első és legfontosabb lépés, hogy a telefonkészüléken, függetlenül a márkától, a beállításokat töltsük ki, azokat is, amelyeket nem kötelező kitölteni. Ezek közül az egyik legfontosabb az e-mail cím beállítása. Az Andorid operációs rendszerrel működő telefonok esetében a Google e-mail szolgáltatását, azaz a Gmail-t kell beállítani, az Iphone-ok esetében pedig az iOS rendszer szolgáltatását, az Icloud-ot ajánlatos igénybe venni. Ezt akár úgy is nevezhetnénk, hogy

a telefont az email-cím által szinkronba hozzuk más készülékekkel.

A későbbiekben ez bizonyulhat hasznosnak, ha elveszik, vagy netán ellopják a telefont.

Elveszik vagy ellopják?

Márk Ervin szerint másképpen kell eljárjunk ha ellopták, és másképpen, ha elhagytuk a telefonunkat. Utóbbi esetben valószínű, hogy az egyéni beállításokkal működik a készülék, és akár meg is lehet találni a földrajzi helyét. Ha ellopták, akkor az is megtörténhet, hogy egy kis szakértelemmel visszaállítják a telefon gyári beállításait, elvesznek az egyéni beállítások, és kevesebb lesz az esély a készülék megtalálására.

Az első, amit tehetünk, amint észrevesszük, hogy hiányzik a mobilunk, hogy megpróbáljuk a saját számunkat egy másik készülékről felhívni, ha csenget, akkor megvan rá az esély, hogy ott van, ahol elhagytuk. Azonban, ha már ki van kapcsolva, akkor gyanakodhatunk arra, hogy illetéktelen kezekbe került, és nem is akarják visszaszolgáltatni. A szakértőknek ugyan nem jelent nagy akadályt, de

az alkalmi tolvajokat megállíthatja a jelkódos képernyőzár,

mert nem tudják „kiütni” az egyéni beállításokat, amelyek segítségével meghatározható a telefon földrajzi helye. Ezért az e-mail cím beállítása után a képernyőzárat is nagyon fontos beállítani a telefonon.

Szinkronizálni a telefont

Mint fentebb írtuk, ha szinkronizált az okostelefon egy Google vagy Icloud email-fiókkal, akkor a gyári beállítások visszaállításánál figyelmeztető üzenetet küld a szolgáltató a tulajdonosnak, hogy valakik be akarnak jelentkezni, így a tulajdonos észlelheti, hogy a telefonját megtalálták és használni akarják.

Többszöri belépési próbálkozás után a szolgáltató letiltja a belépést, így nem tudják más email-címmel szinkronizálni a telefont.

Ezért fontos, hogy beállítsuk az email-címet és mintegy szinkronba hozzuk a készüléket egy központi szerverrel, mert ezzel mintegy 80 százalékban »bevédtük« a telefonunkat

– magyarázta.

Meghatározható a helye

Jó tudni, hogy amennyiben a készülék be van kapcsolva és rendelkezik internet-hozzáféréssel, akkor a szolgáltatók saját alkalmazása révén meghatározható a mobiltelefon földrajzi helye. Márk Ervin példaként a Google Telefon keresése nevű alkalmazását említette, mint hasznos funkciót, hiszen az email-címmel való bejelentkezés után térképen bejelöli, hogy hol található a telefon. Ezen kívül

az alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy üzenetet küldjünk a készülékre, megcsengessük, vagy akár zároljuk a telefont, és legvégső esetben arra is, hogy töröljük a készüléken lévő adatainkat.

Továbbá az alkalmazás segítségével felvehetjük a kapcsolatot a mobilszolgáltatónkkal is. Amennyiben a telefon lemerült, vagy kikapcsolt állapotban van, internetkapcsolat nélkül, akkor nem működik ez a szolgáltatás, azonban azt még megtudjuk nézni, hogy volt utoljára a készülék.

Zárolni a telefonkártyát

A mobilszolgáltatók honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket, mit tehetnek, ha elveszik a telefonjuk. Több kommunikációs csatornán keresztül is lehetőséget biztosítanak a SIM-kártya felfüggesztésére, hogy ne lehessen kimenő hívásokat lebonyolítani vele, viszont bejövő hívásokat továbbra is tud fogadni. A SIM-kártya felfüggesztése nem jár együtt a bérletesek szerződésének felfüggesztésével, az továbbra is érvényben marad – figyelmeztetnek weboldalukon a szolgáltatók. Így ha ellopták a készüléket, a SIM-kártya felfüggesztése előtt lezajló esetleges telefonhívásokat is az ügyfélnek kell kifizetnie.

Fontosabb a megelőzés

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megkeresésünkre elmondta, amennyiben a felhasználók észreveszik, hogy ellopták a telefonjukat, azonnal értesítsék a rendőrséget, akik a felhasználótól kérve adatokat elkezdik a nyomozást. A vizsgálat menetének részleteit azonban már nem árulta el. Szerinte fontosabb a megelőzésre fektetni a hangsúlyt, azaz a felhasználóknak jobban kellene vigyázniuk a telefonjukra. Például a szórakozóhelyeken ne hagyják felügyeletlenül a készüléket az asztalon, ez ugyanis a leggyakrabban előforduló ok, hogy alkalmi tolvajok kezére jut a mobil.