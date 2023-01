Minden, amit tudni kell az energiakártyákról

Mi az az energiakártya?

Az energiakártyát a nehéz helyzetben lévő és kis jövedelemmel rendelkező állampolgárok kapják. A kártyán lévő segéllyel a számlákat lehet kifizetni. A támogatás összesen 1.400 lej és két részletben utalják ki, az elsőt februárban, a másodikat szeptemberben.

Milyen számlát lehet kifizetni a kártyával?

Villany, gáz és központi fűtésszámlák, gázpalack, tűzifa, fűtőolaj, fapellet és egyéb fűtőanyagok kifizetésére. Az energiakártyával aktuális vagy elmaradt számlákat lehet fizetni.

Kik kapnak kártyát?

Nyugdíjasok (60 év fölöttiek), akiknek 2000 lej alatti a jövedelmük

Rokkantnyugdíjasok, akiknek 2000 lej alatti a jövedelmük

Súlyos vagy közepesen súlyos fogyatékkal élő személyek, akiknek 2000 lej alatti a jövedelmük

Családtámogatásban részesülő családok

Szociális segélyben részesülő családok/személyek

FONTOS! A háztartásban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladhatja meg a 2000 lejt.

Hogyan állítják össze a támogatottak végleges listáját?

A Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium létrehoz egy listát, amelyen a fent említett kategóriába tartozó összes állampolgár szerepel.

Ellenőrzik a jövedelmeiket.

Ellenőrzik, hogy hányan laknak a jogosulttal egy háztartásban.

Kiszámolják az átlagjövedelmet és ellenőrzik, hogy az összeg nem lépi-e át a 2000 lejes küszöböt.

Hányszor lehet fizetni a kártyával?

Egy kártyával többször is lehet fizetni, maximum 8-szor, több energiaszolgáltatónak, egészen addig, amíg el nem fogy a kártyáról a pénz. Az energiatámogatás nem számít jövedelemnek, ezért nem befolyásolja a támogatott személynek járó többi segélyt.

Mi történik, ha nem kap valaki kártyát, de jogosult lenne rá?

Ha valaki nem kapja meg a kártyát, de úgy érzi, jogosult lenne rá, hívja a postai call center számát: 0319966, ahol tájékoztat, hogy mi a teendő.

Mikor és hogyan kapják meg a kártyákat a támogatottak?

A kártyát a Román Posta kézbesíti mindenkinek személyesen 2023. február 1. és 28. között, automatikusan, ezt nem kell külön igényelni. Az átvételkor minden támogatott aláír egy nyilatkozatot, hogy megkapta a kártyát.

Mikor jár le az energiakártya?

Január 1-én minden kártya lejár, függetlenül attól, hogy marad-e rajta pénz vagy sem.



Milyen dokumentumok kellenek a fizetéshez?

Energiakártya A támogatott személyi igazolványa Ha valaki más fizet be a támogatott helyett, a támogatott személy ír egy felhatalmazást arra a személyre, aki befizet. Ilyenkor a felhatalmazás mellett a felhatalmazott felmutatja személyi igazolványát is. A befizetendő számla vagy egyéb fizetést indokló dokumentum (fizetési felszólítás vagy a tulajdonos/bérlői társulás adosságérvényesítő igazolása).

Hogyan és hol lehet fizetni?

Fizetni a Román Postánál vagy a postásnál lehet. A fizetéskor fel kell mutatni a szükséges dokumentumokat (energiakártya, személyi igazolvány, befizetendő számla) és ki kell tölteni egy postai utalványt az energiaszolgáltatónak címezve. Ezután a támogatott megkapja a fizetési bizonylatot, amelyre ráírják, hogy mennyi pénz maradt a kártyán, mekkora összeget fizetett be és ki(k)nek fizetett. Azoknak, akiknek nincs lehetőségük elmenni a postára, a helyi postásnál is befizethetnek. Ebben az esetben is szükséges az energiakártya, a személyi igazolvány és a befizetendő számla (vagy tömbház esetében az adósságérvényesítő igazolás).

Lehet-e készpénzt felvenni a kártyákról?

Az energiakártyáról nem lehet készpénzt felvenni és csak energiaköltségekre lehet használni. A kártyát nem lehet eladni, sem eladományozni. Minden eladási kísérlet érvényteleníti a kártyát, illetve 42 000-60 000 lej közötti bírsággal jár. Ha a kártyával megpróbálnak mást fizetni, mint energiaköltség, szintén 4500-6000 lej közötti pénzbüntetés jár.

További kérdések és válaszok az energiakártya kapcsán az RMDSZ honlapján találhatók.