Mélyebben kell a pénztárcába nyúlni, minden területen érezhető a drágulás

Miközben mindenki az esetszámok csökkenésének és a lazításoknak örül, a koronavírus-világjárvány kedvezőtlen gazdasági hatásai csak most kezdik igazán éreztetni hatásukat. Az újraindulás sok vállalat számára nehézkes a nyersanyag- és a munkaerőhiány miatt, ez pedig az árakon is meglátszik.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Acél, fűrészáru, műanyag és üzemanyag. Kukorica, szójabab, cukor és napraforgóolaj. Házak, autók, pelenkák és WC-papír. Bárhová nézünk, az árak szinte mindenhol emelkednek – kezdi a koronavírus-járvány okozta áremelkedés okait firtató összeállítását a CNN amerikai hírcsatorna. Mint kiemelték: a pandémia utáni fellendülés javában zajlik, eközben viszont a globális gazdaság azért küzd, hogy lépést tudjon ezzel tartani. Azok a vállalkozások, amelyek kénytelenek voltak ideiglenesen bezárni vagy elbocsátották alkalmazottaikat, most a megnövekedett igények miatt nehézségekkel küszködnek. De hogy jutottunk el idáig?

A CNN szerint az áremelkedéshez a különböző balesetek, a kibertámadások, a szélsőséges időjárás és a tisztább energiaforrások utáni kutatás mind hozzájárult.

Az összeállításban külön kitértek az autóiparra, amely véleményük szerint tökéletesen összefoglalja a vállalatok alapanyahiány okozta problémáit és az árnövekedések okait. Tavaly a járvány miatt ideiglenesen bezárták az autógyárakat, aminek következtében a mikrocsip-megrendeléseik is visszaestek. Ezért utóbbiak gyártói a korábban autógyáraknak értékesített mikrocsipeket okostelefonokat, laptopokat és játékeszközöket gyártó vállalatoknak adták el, mivel ezek rendkívül keresettek voltak a járvány idején. Ez viszont oda vezetett, hogy amikor az autóeladások a vártnál gyorsabban emelkedni kezdtek, a gyártók a sor végén találták magukat a csipek beszerzése szempontjából. Az elterjedt hiány miatt a Ford, a Volkswagen, a Fiat-Chrysler és a Nissan is a gyártás csökkentésére kényszerült, ami magasabbra emelte az új autók árát, és növelte a használt járművek iránti keresletet.

A CNN továbbá rámutatott, hogy a különböző nyersanyagok ára is megemelkedett a járvány miatt: az autók, házak és elektromos készülékek gyártásához használt vasérc, réz és acél rekord árszintet ért el az elmúlt hetekben. Másrészt a faanyag-hiányt nem csak az építőipar sínyli meg: a gyanta és a cellulóz emelkedő költségei arra késztetnek egyes cégeket, hogy emeljék a háztartási termékek, például a tamponok, pelenkák és WC-papírok árát. Hangsúlyozták továbbá, hogy a kínálati oldalon jelentkező válságok növekvő listája súlyosbította az árucikkekkel kapcsolatos nehézségeket. A Szuezi-csatorna márciusi lezárása késleltette az áruszállítást. A szárazság Dél-Amerikában rányomta a bélyegét a kukorica- és a cukortermesztésre. Texas mélyfagyása és a Colonial Pipeline zsarolóvírus támadása szigorította a műanyag és az üzemanyag piacát, míg az indiai Covid-19 járvány megzavarta a kikötőket és az ellátási láncokat.

Az áremelkedéshez viszont nem csak az árucikkek körüli nehézségek járultak hozzá: a logisztikai- és a munkaerőköltségek is nőttek, egyes iparágakban pedig a munkavállalók hiánya fokozhatja a vállalatokra nehezedő nyomást a bérek további emelésére.

A CNN szerint ha a vállalkozások és a fogyasztók is úgy gondolják, hogy a jelenlegi magas árak véglegesen velünk maradnak, olyan módon változtathatják meg magatartásukat, hogy az árnyomás továbbra is fennmarad.

Romániában is érezhető

Noha a felsoroltak közül számunkra sok tényező távolinak tűnhet, valójában Romániában is érződik a hatásuk, főként az építőiparban, illetve az energia- és élelmiszerárak kapcsán – mutatott rá megkeresésünkre Szabó Árpád közgazdász. Mint részletezte, gyakran hallani, hogy Romániában szinte semmit sem termelünk, számos terméket külföldről hozunk be, ezért a globális nehézségek az országban is érezhetők. Egyik példaként a hőszigetelési munkálatokat említette: a tavaly novemberi értékhez képest az árak megduplázódtak az építőanyagok árának emelkedése miatt.

Az üzemanyagárak növekedése ugyancsak begyűrűzik Romániába is, és ennek kedvezőtlen hatásait az utazni vágyók is megérzik majd, hiszen például a repülőjegyek árai nőni fognak.

Az élelmiszerárak szintén érezhetően megugrottak tavaly a lezárások idején, és máig nem csökkentek vissza a korábbi szintre. Ugyancsak problémát jelent továbbá, hogy Romániában is sok elbocsátás történt a járvány miatt, a munka nélkül maradt személyek pedig egyéb lehetőségeket kerestek a megélhetésük érdekében.

Emiatt azonban azok a munkavállalók, akik az újraindulást követően visszavették volna a korábban elküldött alkalmazottaikat, azzal szembesülnek, hogy már találtak más munkát. Így sok területen, főként a vendéglátóiparban munkaerőhiány jelentkezett, és az új alkalmazottak csak nagyobb fizetésért mennek el dolgozni, ennek biztosítása viszont ismét áremelést von maga után

– emelte ki Szabó Árpád. Hozzátette: az idei energiapiaci liberalizáció ugyancsak hozzájárulhat a hazai problémákhoz az áremelkedések szempontjából, hiszen a lakosság nem minden esetben volt megfelelően tájékoztatva a megfelelő szolgáltató kiválasztásának módjáról, ezért sokan arra eszmélhetnek, hogy jóval többet fizetnek, mint korábban.