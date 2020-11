Központosított rendszerben nyomtatnák ki az érettségi okleveleket

• Fotó: Haáz Vince

Az adatbázis és az országos nyomda összekapcsolása révén központosított rendszerben nyomtatnák ki az érettségi diplomákat, a szakmai képesítésekhez kapcsolódó tanulmányi okleveleket, valamint a nyolcadikosok országos záróvizsgájához kapcsolódó dokumentumokat, beleértve a diákok fényképét is.

HIRDETÉS

Monica Anisie oktatásügyi miniszter arról tájékoztatta a sajtót, hogy 2016-ban – amikor államtitkárként tevékenykedett a minisztériumban – már elvégzett egy elemzést a tanügyminisztérium adatbázisának összekapcsolásáról az országos nyomdával, amellyel az érettségi oklevelek nyomtatását tűzték ki célul. A kormányváltással ez a folyamat leállt, a tanulmányok dokumentációinak központi nyilvántartása nem élvezett előnyt a következő kormányprogramban, és felhagytak a kezdeményezéssel.

Az érettségi oklevelek központosított nyomtatásának terve a pénzmosást megelőző és felügyelő hivatal vezetőjének, Laurențiu Barangának hamisított érettségi oklevelével kapcsolatos botrányával köthető össze.

A hivatalvezető az elmúlt 12 évben egy hamisított érettségi oklevéllel két állami egyetemen is tanított – egy târgoviște-i egyetem, illetve a bukaresti mezőgazdaságtudományi- és állatorvosi egyetem tanára is volt, az utóbbin doktori disszertációkat is vezetett.