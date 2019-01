Pénzért mindent lehet? Diplomaüzérek ígérik, hogy bármilyen bizonyítványt legyártanak

Elárasztották a közép- és kelet-európai piacokat a hamis oklevelek. Megszámlálhatatlanok az eredetihez megtévesztésig hasonlító érettségi bizonyítványok, főiskolai és egyetemi diplomák. Ugyanígy nyelvvizsga-bizonyítványokat vagy személyi igazolványt, útlevelet is gyárt egy profi szakemberekből (nyomdaipari technikusokból, digitális grafikusokból) álló csapat – a jelek szerint főleg Budapesten, de már Erdélyben is eladásra kínálják a hamis dokumentumokat.

Van, aki tanul érte, más megvásárolja. Egyre gyakrabban árusítanak hamis diplomákat az interneten. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Sőt, már károsultak is jelentkeztek. Nyilván nem a hatóságoknál, hanem ugyancsak a világháló nyilvánossága előtt figyelmeztetnek arra, hogy a diplomahamisítók kétszeresen is csalnak: leginkább a jóhiszemű vevőket verik át. Ilyen tapasztalatokkal felvértezve megpróbáltunk „leérettségizni” a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban, továbbá megszerezni egyetemi diplománkat a budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karán.

A lényeg, hogy mindenki jól járjon: vevő, megrendelő egyaránt. Utóbbiakból pedig akad szép számban. Van, aki csak vállalkozását szeretné fellendíteni, más az Európai Unió brüsszeli intézményeiben szeretne jobb állást. Ám olyannal is találkoztunk, aki csak azért vett egy méregdrága hamis diplomát, mert a társkeresőn azt hazudta a csajának, hogy menő egyetemen végzett. Már csak az elmúlt időszak eseményeinek tükrében is megállapítható, hogy

E-mailben felvettük a kapcsolatot a hirdetővel, aki általában Horváth Ádámnak adja ki magát. Válaszlevelében először a szigorú játékszabályokat tartalmazó ügymenetet ismertette, majd újabb kérdésünkre készségesen jelezte:

„semmi akadálya nincs a romániai vagy erdélyi bizonyítvány” meghamisításának sem.

Mint írta, „ebben az esetben az adatokat értelemszerűen az adott nyelven kell elküldeni, úgy pontos. De ha magyarországi intézményből szeretne bizonyítványt, azt is le fogja tudni fordíttatni, vagy honosítani, tehát azt válassza, amelyik megoldás Önnek szimpatikusabb.”

Az UV-ellenőrzést is vállalják

A diplomaerettsegi@gmail.com címre küldött, a Corvinus Egyetem diplomája iránti érdeklődésünkre is viszonylag gyors válasz érkezett, ám az továbbra is rejtély, hogy Horváth Ádámtól kaptuk-e, mert válaszait nem írta alá. Mindenesetre meglehetősen szakszerű kérdéseket tett fel: főiskolai vagy egyetemi papír legyen-e, és milyen végzettséget adjon. Továbbá felhívta a figyelmünket, hogy

minél régebbi az igényelt papír dátumozása, annál jobb és könnyebb dolguk van vele.

Jelezte azt is, hogy a bizonyítványok akár UV-fénysugár alatt is ellenőrizhetők, és eddig már sok száz embernek segített a bizonyítvány megszerzésében. Egyetlen arra utaló jel, hogy Corvinus-ügyben is „Ádámékkal” üzletelünk, az volt, hogy ez a levél is kitért arra, mennyire védik megrendelőik adatait és érdekeit. A levélíró viszont ebben az esetben azt ígérte, hogy ők a többi netes hirdetővel ellentétben teljesen korrektek, tehát „nem kell előre fizetni, átvétel előtt ellenőrizhető a bizonyítvány”. Amely egyébként 70 ezer forintot (több mint ezer lejt) kóstálna, darabonként. Kivéve ha nem kérünk rögtön többet, mert akkor kedvezményt biztosítanak, egyenként akár 8000 forintot (115 lej).

Egyébként Ádámékkal és a hasonló „iparágban” tevékenykedőkkel kapcsolatosan a magyarországi Országos Rendőr-Főkapitányságtól is érdeklődtünk. Mint válaszukban írták, a magát Horváth Ádámnak kiadó férfiról adatvédelmi okok miatt nem áll módjukban tájékoztatást nyújtani, azt azonban megerősítették, hogy Magyarországon több hasonló esettel is találkoztak tavaly. Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján

az első fél évben 35 olyan rendőri eljárásban regisztrált közokirat-hamisítási bűncselekményt jegyeztek, amelyben az elkövetés tárgya bizonyítvány, tanúsítvány érettségi vizsgáról vagy nyelvvizsga-bizonyítvány volt.

Ez a rendszer egy úgynevezett követő statisztika: minden esetben a már lezárt eljárások számáról ad tájékoztatást. Ennek megfelelően 2018 első felében 18 bizonyítvánnyal és érettségi vizsgára vonatkozó tanúsítvánnyal, illetve 17 nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kapcsolatos bűncselekményt azonosítottak.

Teljesíthetetlen vállalás?

Visszatérve a konkrét részletekre, megkeresésünkre szigorú termékleírást is küldtek első válaszukban a diplomahamisítók, ebből pedig az is kiderült, hogy az ígéret szerint ipari nyomdában készült darabokról van szó:

pontosan ott és olyan módszerrel készülnek, mint bármely oktatási intézmény által kiállított elismervény.

Egyedi sorozatszámmal és törzslap-azonosítóval vannak ellátva, módosított nyomtatási dokumentációval együtt, tehát nem másolatot készítenek – állítják, hanem eredeti dokumentumot.

A bizonyítványok rendelkeznek minden előírt biztonsági modullal, beleértve az UV-jeleket és az egyéb, kevésbé publikus metódusokat, továbbá kollégáinknak rendelkezésükre áll minden szükséges minta és adat ahhoz, hogy teljes mértékben eredeti és hibátlan terméket gyártsanak

– írták.

Azt is ígérik, hogy bizonyítványaikat be tudják jegyeztetni a központi, onnan pedig a további hatóságok vagy a kiállító intézmény adatbázisába. Ez szerintük azt jelenti, hogy ellenőrzéskor pozitív visszajelzést fog kapni a hamis bizonyítvány is. Ez azonban nem ilyen egyszerű:

mivel Magyarországon az Oktatási Hivatal (OH) 1998 óta központi nyilvántartást vezet az érettségikről, ebben a belső rendszerben a hivatal közreműködése nélkül nem lehet adatokat bevezetni

– tudtuk meg az OH kommunikációs osztályától. Mint írták, Magyarországon mind az érettségi vizsga során kiállított dokumentumok – az érettségivizsga-bizonyítványok, az érettségivizsga-tanúsítványok és az érettségi vizsga során kiállított törzslapkivonatok –, mind az államilag elismert nyelvvizsgák sikeres teljesítése után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok előállítását, illetve kiállítását törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek szabályozzák.

E jogszabályok meghatározzák, hogy mely intézmények milyen célból kezelhetik a vizsgázók adatait és mely szervezetek milyen eljárásrendet alkalmazva adhatnak ki sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt. A jogszabályok rendelkeznek az állami vizsgákat teljesítő személyek adatainak, teljesítményének állami nyilvántartásáról is.

Ennek megfelelően a hatályos magyar állami szabályozás alapján kizárható, hogy az állami nyilvántartásban olyan személynél szerepeljen sikeres vizsgateljesítmény, vizsgadokumentum, aki ilyennel jogszerűen nem rendelkezik

– hangsúlyozták. A hivatalos álláspont szerint tehát

gyakorlatilag lehetetlen megvalósítani azt, amit a diplomacsalók ígérnek.

A bejegyzett dokumentumok mellett azonban „csajozóknak” és a drága tandíjat jóhiszeműen kifizető szülők tékozló gyerekeinek külön üzenik a diplomaüzérek, hogy lehetőség van nem bejegyzett végzettség vásárlására is, ha például „csak otthoni bemutatásra szeretné valaki felhasználni és nincs vele különösebb terve”.

Ebben az esetben a végösszeg 40 ezer forintra (580 lej) csökken. Egy ilyen bizonyítvány azonnal megbukna egy hitelességi ellenőrzésen, az ígéret szerint azonban ezeket utólag is lehet regisztrálni. Amennyiben persze a megrendelő egyáltalán hozzájut bármihez is, mert

az eddigi hírek szerint Ádámék nem is annyira a szakszerű hamisításban, mint inkább az eltűnésben jeleskednek – az előre kikövetelt 19 ezer forintos (275 lejes) kaucióval együtt, természetesen.

Azt ígérik, hogy személyes átvétel esetén a megrendelő előre meghatározott helyszínen és időpontban találkozik a futárral. Nyugodtan megtekintheti és ellenőrizheti a rendelést – ha meg van elégedve és mindent rendben talál, rendezik az anyagiakat. Budapest területén belül ingyenes a kiszállítás, vidékre vagy szomszédos országokba minimális útiköltséget számolnak fel. A postai átvételt leginkább külföldi címnél szokták ajánlani, tehát ezt is lehetségesnek ígérik.