Kimerülés, feszültség és aggodalom – helyszíni riport Beregszászról

Beregszászra szállított adományokat Csíkszereda önkormányzata, a vasárnap indult, hétfőn megérkezett csapatot lapunk munkatársa is elkísérte. A szállítmányban leginkább a különböző közintézmények zavartalan működését biztosító eszközök kaptak helyet. Az orosz-ukrán konfliktusnak nincsenek ugyan közvetlen katonai nyomai a térségben, ám a tapasztalt félelem, feszültség és bizonytalanság a küldöttség tagjait is mélyen érintette.

Beregszászon jártunk. A kárpátaljai városban közel annyi a menekült, mint a helyi lakosság • Fotó: Korpos Attila

Feltűnő az is, hogy a csíkszeredai szállítmányról mindent megörökítenek és Whatsapp-alkalmazáson azonnal továbbítják – de sem a beosztásuk, sem a címzett fél nem derül ki.

Autósornak híre sincs se kifelé, se befelé, bőröndökkel érkező családoknak úgyszintén – valószínűleg nem ez a legfelkapottabb román-ukrán határátkelő. Olyannyira nem, hogy a vámtisztek értetlenkedtek is egy sort, hogy miféle humanitárius segélyről van szó, jelezve egyben, hogy nem találkoztak még hasonló dokumentációval az adományozást illetően. Félórás tisztázódás, majd a „senki földje” után az ukrán oldal következik.

Utóbbi megjegyezte, a félmilliós Mikolajivból jöttek – ahol az utóbbi napokban egymást érték a rakétatámadások –, és bár örül, hogy segélycsomagot szállítunk, neki már az is elég, hogy biztonságban elhagyhatta családjával az országot. Románia északnyugati részén aztán egyre több ukrán jelzésű gépjármű közlekedik az utakon, a két autóból álló szállítmánnyal és küldöttséggel hétfőn a reggeli órákban érkeztünk a Szatmár megyei halmi határátkelőhöz.

– közölte egy helyi férfi helyretéve bennünk azt a meggyőződést, hogy a város központjában valójában nem egy valutaváltónál álltak tömött sorokban a férfiak. Hozzátette, tudomása szerint Kijevben, a fővárosban 18 ezer gépfegyvert osztottak már ki két tár munícióval, csupán a személyi igazolvány felmutatásával. Elhangzott egy személyes történet is:

A munkaképes beregszászi férfiak nagy része már nem tartózkodik a városban. A helyi sorozási, más néven hadkiegészítő központ hatvan százalékban ide menekült férfiakat soroz be, negyven százalékban pedig helyieket

Az üzletekben egyelőre megtalálható minden, az árak azonban „kilőttek” az invázió kitörése óta. Kenyér és üzemanyag terén főleg, utóbbi alig tíz nap alatt 26 hrivnyáról (3,81 lej) ma már a 40-et is meghaladta (5,87 lej). „Akadozik viszont az autóalkatrész-utánpótlás, késve vagy egyáltalán nem érkeznek cserealkatrészek, ráadásul autószerelőt is alig találni már a térségben.

Félünk, hogy lesz-e munkánk, lesz-e, amit megennünk, lesz-e ház a fejünk felett holnap

– adott hangot aggodalmának egy férfi, aki jelenleg temetkezési vállalkozásnál dolgozik, de kisbuszával mindenféle fuvart elvállal, csak legyen munkája. Közvetlen szomszédai közül már öt család is bepakolt az autójába és Magyarországra ment. Ugyanakkor méltatta, hogy az anyaországiak és az erdélyiek részéről is nagy az összefogás a menekültek segítése kapcsán. A férfi számol azzal, hogy mennie kell neki is sorozásra, ha súlyosbodik a helyzet, hiszen 58 éves, így még épp hadra fogható.

Elfoglalt polgármester

A polgármesteri hivatalban mindössze pár perces találkozóra jutott idő Babják Zoltán városvezetővel. „Köszönöm, hogy ilyen nagy távolságból is támogattok bennünket a nehéz időkben” – közölte.

Arcán szemmel láthatók a kimerültség, a feszültség és az aggodalom jelei.

Megjegyezte, száz közintézmény villanyáram-ellátását kell biztosítania vészhelyzet esetén. Szerinte akkor lesz igazán nagy gond, ha a térség negyvenezres közösségének a boltok áruellátása nem lesz biztosított.

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester jelezte a kárpátaljai városvezetőnek, hogy a továbbiakban is számíthatnak a csíkszeredaiak segítségére, és szervezik már a második segélyszállítmány összetételét.

A küldöttség két beregszászi ismerősével is találkoztunk az utcán. „Az invázió második napjától tele van ukránnal a városunk mellett Munkács és Ungvár is. Működik szinte minden egység a városban, ellenben alkoholvásárlási tilalom van érvényben az országban” – tudatta a férfi, aki bízik abban, hogy tervezőként az ország újjáépítésénél újból nagy igény lesz a munkájára. A másik, középkorú férfi elmondta, tud már olyan segélyszállítmányról, ami megfelelő papírozás hiányában egyelőre a határ túloldalán rekedt. „A mi falukból a fiatalok mind elmentek már, a középkorúak nagy része szintén. A besorozási kötelezettség híre sokakat erre sarkalt, alig maradtunk páran a településen. Újabban pedig hiába van valakinek kettős állampolgársága, magyarországi lakcím nélkül visszafordítanak a határtól” – ismertette.