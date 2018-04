Képességfelmérő teszttel segítenek a fiataloknak az álláskeresésben (x)

Ezen az online felületen érhető el a képességeket mérő teszt. Segít az álláskeresésben • Fotó: Gecse Noémi

„További előnye ennek az eszköznek, hogy akár oktatási segédanyaként is felhasználható, nagy segítség lehet ifjúsági tanácsadóknak, iskolai pszichológusoknak, önkéntes koordinátoroknak, vagy hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozóknak” – sorolta az egyesület munkatársa. Hozzátette, a tesztet kitöltették már néhány osztályban a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskolában, illetve a Márton Áron Főgimnáziumban, és azokat a szakiskolásokkal meg is beszélték közösen.

Mások is felhasználhatják

– magyarázta Péter Boglárka. A felnőttképzéssel foglalkozó egyesület munkatársa ugyanakkor hozzátette, a felmérés önismereti tesztként is kiváló, például láthatják a teszt eredménye alapján, hogy mennyire rugalmasak, vagy szervezettek. Hasznos lehet ugyanakkor a munkatapasztalattal még nem rendelkezőknek, hogy a munkahelyi szituációkat megjelenítő kisfilmek által betekintést nyerhetnek úgymond a munka világába.

Péter Boglárka és Kiss Adél, a csíksomlyói Pro Educatione Egyesület munkatársai számoltak be európai uniós projektjükről, amelynek célcsoportja azok a kétkezi, fizikai munkát kereső fiatalok, akiknek nincs magas iskolai végzettségük, amelyet megjeleníthetnének az önéletrajzukban, és így inkább a képességeiket domborítanák ki benne. A munkaerőpiacon való elhelyezkedésük elősegítésére egy webes eszközt (SMART online tool) hoztak létre egy nemzetközi kutatási projekt révén, amely egy kompetenciatesztet tartalmaz.

Ehhez a munkát kereső fiataloknak egy képességfelmérő tesztet kell kitölteniük, amelyet ezen az oldalon érhetnek el egy egyszerű regisztrációt követően. A munkaadók számára is hasznos felület lehet, hiszen az általuk elvárt kompetenciák mentén találhatnak munkaerőt.

A csíkszeredai Kós Károly Szaközépiskola diákjai is kipróbálták az álláskeresést elősegítő eszközt • Fotó: Pro Educatione Egyesület/Facebook

A diákok érdeklődőnek bizonyultak, foglalkoztatja őket a kérdés, hogy mi lesz velük, miután elvégzik az iskolát, hogyan tudnak elhelyezkedni majd a munkaerőpiacon

– fűzte hozzá Péter Boglárka.

Meghirdethetik állásaikat a cégek

A webes felületre nemcsak a fiatal álláskeresők regisztrálhatnak, hanem a munkaadó vállalkozások is feltölthetik álláshirdetéseiket, és leírást is adhatnak magukról, mintegy bemutatkozásként. Az álláshirdetésekben megfogalmazott elvárások a megszokottól eltérően elsősorban a fentebb felsorolt képességekhez kell kapcsolódjanak. Azok a cégek, akik meghirdetnék betöltendő állásaikat, érdeklődhetnek a részletekről az office@proeducatione.ro email címen, vagy a 0745-585846-os telefonszámon.

Az európai uniós projektről



A SMART online tool egy nemzetközi kutatási projekt eredménye, melyben a csíksomlyói székhelyű Pro Educatione Egyesület is részt vesz. A projekt koncepcióját a németországi Paderborn Egyetem dolgozta ki, a képességtesztet az Egyesült Királyságban működő Dundee Egyetem állította össze, miután felmérték, hogy milyen képességeket tartanak előnyösnek a fizikai munkásokat foglalkozó cégek. Partnerként szerepel a projektben a németországi IngeniousKnowledge GmbH vállalkozás, aki a webes eszköz léterhozásáért és működtetéséért felel, szintén rész vesz még a pályázat lebonyolításában a ciprusi Youthfor Exchange and Understanding ifjúsági szervezet is. A helyi Pro Educatione Egyesület a projekt koordinátora, és ők vállalták, hogy az eszköz működését tesztelik a fiatalok körében. A projektet az Erasmus+ program, azaz az Európai Unió 2014–2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja támogatta.

