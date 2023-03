Jó az új tervezet, de kísérleti diákgenerációkat eredményezhet, ha rosszul alkalmazzák

A román nyelv oktatásának bizonyos aspektusai is jelentős értékben érintettek, olyan finomhangolások is történtek, hogy a román nyelv kisebbségi tanintézetekben történő oktatását olyan szakemberek végzik, akik ismerik az adott kisebbségnek a kultúráját, sajátosságait.

Egy programot is sikerült összeállítani, amely előírja azt, hogy országos stratégiai programszinten támogatja a tanügyminisztérium – hangsúlyozom, a tanügyminisztérium – a román nyelv oktatását és megtanulását a nem román anyanyelvű diákok esetében. Ez egy óriási előrelépés abban a tekintetben, hogy ilyen a 2011/1-es törvényben vagy az utána elkészült Cîmpeanu-törvénytervezetben sem szerepelt, sőt, arra sem volt még precedens, hogy a minisztérium ezt országos programként felvállalja” – fogalmazott a pedagógusszövetség szakmai alelnöke. Kitért arra is, hogy

a program révén az új oktatási törvény elősegíti azt is, hogy ne csak iskolai környezetben legyen lehetőség a román nyelv elsajátítására, hanem nyelvtáborokban is.

– tért rá a részletekre az RMPSZ szakmai alelnöke, megjegyezve, ez előrelépés lesz, de értelemszerűen csak akkor, ha ehhez a szükséges pénzt is hozzárendeli az állam. „Az érdemfizetés visszavezetése is megjelenik a törvényben. Ebben nagyon sokat dolgoztam én is, a politikai döntéshozatal figyelmébe ajánlva, és a szövetség is többször megfogalmazta, hogy